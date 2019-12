Amaury Vergara exige títulos

Chivas no gasta, sino que invierte en jugadores probados para tener éxito, porque el proyecto revolucionario del que habló Amaury Vergara a la grey rojiblanca está a punto de completarse. Una vez concluidas las contrataciones que comenzaron con Uriel Antuna y han continuado con José Madueña, José Juan Vázquez, Cristian Calderón, José Juan Macías y Víctor Guzmán, tocará al entrenador Luis Fernando Tena hacer un equipo que dé resultados y sea protagonista, porque la meta es superar cuanto antes al América y hacer del Rebaño al “Campeonísimo” moderno.

“(Vamos) a ser campeones, por supuesto. Eso es lo mínimo y el Campeonísimo también es una exigencia. Hay objetivos de diferentes tamaños, el principal ahorita es la número 13. No me preocupa (que América salga campeón), no me preocupa porque si llegaran, los vamos a alcanzar muy rápido”.

El jerarca rojiblanco dijo que los jugadores, directivos, staff y quienes integran la institución están comprometidos, porque saben, sobre todo los de nuevo ingreso, que llegaron a un equipo en el que los resultados deben ser inmediatos.

“(Para los jugadores) la exigencia total que siempre han tenido al portar la camiseta de las Chivas, que es un equipo grande, de tradición, de resultados y esa es la exigencia que va a seguir. Yo me comprometo como presidente que la voy a reforzar (a la plantilla) siempre que pueda”.

La afición está ilusionada con los fichajes que han hecho, y los seguidores ya comparan este equipo con los de épocas brillantes como la del Campeonísimo y las Superchivas, lo cual no le incomoda al directivo.

“Pues está bueno el nombre, que la afición y ustedes decidan cómo se llame este equipo, que finalmente ustedes deciden cómo lo quieren apodar. Creo que es simbólico, me recuerda a Chivas TV 2.0 y espero que se quede un apodo bonito”.

Siente respaldo

Le tomó tiempo, pero Amaury aseguró que encontró a la persona ideal para caminar juntos en la conquista de más éxito. El director deportivo es pieza clave en todo lo que pasa en el club y están comprometidos con tener contenta a la afición. “Me vieron hablar un poco antes de que llegara Ricardo Peláez sobre el compromiso que hice con la afición, con este club. Ricardo es una persona más que llegó a mi equipo de trabajo. Estaba esperando conformar un equipo con el que yo me sintiera confiado, seguro para hacer un proyecto grande. Ahora se conformó y por eso estamos haciendo esta apuesta grande y esta inversión histórica, para ser un equipo mucho más competitivo”.

Derechos de transmisión

Respecto a la venta de los derechos de transmisión para el equipo en México y Estados Unidos, Amaury Vergara señaló que, hasta ahora, no han encontrado un acuerdo con las empresas interesadas, pero están en el camino. “Va bien. Estamos pidiendo lo que es, lo que merece Chivas, el rating que genera, y estoy seguro que vamos a llegar a muy buenos acuerdos con nuestros aliados”.

A calificar y buscar el campeonato: Víctor Guzmán

El "Pocho". El canterano de Chivas hizo 38 goles en 140 partidos con los Tuzos. TWITTER/@chivas

La dirigencia del Guadalajara logró “repatriar” a un canterano.

El volante Víctor Guzmán, que el ex dirigente José Luis Higuera vendió al Pachuca, ahora regresa al equipo que lo vio nacer como futbolista, y vuelve gracias al trabajo del director deportivo Ricardo Peláez.

Guzmán, quien ayer fue oficializado como refuerzo rojiblanco, dio sus primeras impresiones sobre su retorno: “Sabemos lo que representa esta institución, no nos podemos permitir este tipo de cosas (perderse la Liguilla). Tenemos que clasificar sí o sí y buscar el campeonato que es lo principal, para eso está formado este equipo”.

Fue sincero el ex tuzo y reconoció que regresar a Chivas lo veía muy lejos, se concentró en lo suyo, disfrutó levantar títulos en Hidalgo, ser de los mejores mexicanos en la Liga MX en su posición y tener etiqueta de goleador.

“De recién que fui para Pachuca, que hicieron válida la compra, sí lo miraba lejos. Estaba contento en la institución, se me estaban dando las cosas con resultados, crecimiento y sí lo miraba algo lejos, pero ahora que ya estoy de este lado me siento contento y con ganas de aportar”.

El futbol une a los rivales tapatíos y beneficia a Tototlán

El futbol y el altruismo van de la mano.

Ayer en Tototlán, Jalisco, el Atlas pagó una apuesta al Guadalajara, tras ser derrotado 1-0 en el Clásico Tapatío del 14 de septiembre.

Alejandro Irarragorri (derecha), titular de Grupo Orlegi, dueño de los rojinegros, entregó una ambulancia al presidente de Chivas, Amaury Vergara (izquierda), como cumplimiento a una apuesta previa al Clásico.

A su vez, el directivo rojiblanco donó el vehículo de auxilio a la población de Tototlán.

Se trató de la primera apuesta que gana Amaury como presidente del Rebaño.