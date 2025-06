Después de conseguir un título más en su gestión al frente del Grupo Omnilife-Chivas con el conjunto del Tapatío, el propietario del Guadalajara, Amaury Vergara, afirmó que el futuro de Chivas está asegurado, luego de los logros obtenidos en las fuerzas básicas, por lo que enfatizó que no se trata únicamente de invertir dinero.

“Claro, a mí me llena de orgullo y estoy muy satisfecho y muy seguro de que este es el camino de Chivas. Siempre lo ha sido: cuando la cantera de Chivas está bien, el futuro está asegurado. Espero —yo sé que sí—, el chiste es que ojalá la afición de Chivas lo pueda ver. No se trata solamente de inversión, no se trata solamente de dinero. Hay que pensar también en todo el esfuerzo, el trabajo, los entrenadores que hay en Chivas, los formadores desde que están chiquitos, los papás, las familias que confían en el club, y que finalmente estos chavos pues están perfilándose para convertirse en jugadores de primera división. Esto es lo emocionante del Tapatío”, señaló.

De igual manera, confirmó que esta es la esencia de Chivas, por lo que están cumpliendo con el propósito y la tradición de la institución, y están preparando a los futuros campeones, ya que el Guadalajara es el equipo que más apoya a los mexicanos.

“Una vez más, Chivas cumpliendo con su propósito, su tradición, y qué orgullo que sean los jóvenes. Eso es lo que más me da orgullo. Estoy muy contento, muy orgulloso de estos jóvenes que se han esforzado mucho para lograr esto, y por supuesto que este es el comienzo. Lo que más emociona de esta celebración es que es el comienzo. Ya lo es, y ya lo ha sido siempre. Esa es la esencia de Chivas: la cantera. Somos el equipo que más apoya a mexicanos, que más oportunidades les da, y esta es la muestra de que se están preparando para ser campeones en el futuro”, agregó.

Al final, reconoció que existe una gran presión ante la falta de títulos para Chivas, por lo que enfatizó que esa presión existe porque es un equipo grande, y siempre será de esa manera.

“No me quita el sueño, no me preocupa, porque mi trabajo sigue siendo el mismo todos los días. Y como dijo mi padre: un día sí y el otro también. Y así es como se trabaja en Chivas, con mucha responsabilidad. Por supuesto que hay presión: es un equipo grande, y los equipos grandes tienen presión. Es presión, es presión, y los equipos grandes tienen presión, siempre, siempre”, concluyó.

