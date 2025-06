Después de obtener el título de Campeón de Campeones en la Liga de Expansión MX, el director técnico del Tapatío, Arturo Ortega, aseguró que espera que sus jugadores que reciban una oportunidad en primera división se queden con el primer equipo y no regresen.

“Ahora sí pudiera haber una oportunidad, y no nada más que vayan, los observen y regresen. Lo importante es que ya no los regresen, lo importante es que se queden, como sucedió en el torneo anterior. Y bueno, jugadores, yo creo que los mayores que tenemos aquí —o decirlo así, porque no son mayores— creo que han alzado muy bien la mano en estos dos últimos encuentros del torneo regular. Y bueno, no depende de mí, depende de nosotros como cuerpo técnico tenerlos preparados, pues para que no los vayan a enfermar”, señaló.

De igual manera, enfatizó que hay muchos jugadores que tendrán que cumplir con un proceso, por lo que les faltan más herramientas para llegar a primera división, así que espera que el campeonato no los desvirtúe ni que sientan que merecen todo.

“A veces, al ser campeones creemos que merecemos todo. Es un proceso, cada partido es un proceso. Quiero que se nos entienda así al exterior, que lo entiendan de esa manera: que hay chicos que todavía les faltan herramientas. Somos un equipo joven, un equipo que lleva seis meses trabajando, y que en el torneo antepasado ya habíamos trabajado un año. Se consigue el título y suben ocho jugadores, y dos salen a otro equipo. Y ahora es seguir, como lo siento, con un impulso para ellos, para llegar el siguiente semestre mejor preparados”, agregó.

Al final, se dijo feliz por el logro obtenido, ya que fue un reconocimiento al equipo de trabajo, por lo que espera que este título sea un impulso para lo que viene en el siguiente torneo.

“Enorme, con mi cuerpo técnico. Un premio por el trabajo, un premio por el día a día, que no dejamos de luchar, que no dejamos de pedir oportunidades, que no dejamos de insistir con los chicos, que sabemos perfectamente cuál es nuestro negocio, y nuestro negocio son ellos. Nuestro impulso y nuestro sueño es compartir, porque nosotros día a día soñamos con que los llamen. Y bueno, esa es la parte fundamental. Me siento muy contento por cómo se desarrollaron estos dos partidos, y bueno, que nos sirva de experiencia, que nos sirva de impulso para lo que viene del siguiente torneo”, concluyó.

SV