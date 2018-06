Almeyda termina su ciclo con Chivas

Fueron dos años y nueves meses de trabajo en los cuales conquistó cinco títulos tras alcanzar siete Finales, pero las diferencias fueron más fuertes que los éxitos obtenidos por Matías Almeyda en Chivas, quien se va de la institución, dejará la dirección técnica luego de varios mensajes directos e indirectos que envió la gente de pantalón largo y regresó para finiquitar cuanto antes el tema.

“Lo que hemos generado todos en este tiempo, es algo bueno, un Chivas ganador (…) creo que por intermedio del futbol hacer feliz a la gente es algo muy lindo”.

“Hay que esperar. Primero tenemos que resolver este tema que tenemos y ya después veremos”, señaló el estratega, con sentimientos encontrados, por una parte alegre por la demostración de cariño que le dio la gente, pero por otro, con la mente clara en que se irá. Su cara lo denota.

La próxima semana se hará oficial la salida del técnico, una vez que los abogados se reúnan para revisar el contrato de finiquito, el cual está hablado y avanzado en todos los aspectos, con tiempos de pago y montos en sueldo, así como bonos por concepto de premios tras el doblete obtenido en 2017, con la Liga MX y la Copa MX.

En cuanto esté el contrato listo, Almeyda firmará y en ese momento el Guadalajara deberá darle, según el acuerdo, 20% del total. Se pagará un año de contrato, el cual expiraba en 2020 y que Almeyda estaba dispuesto a cumplir.

El último mes Almeyda estuvo buscando resolver los problemas con la directiva, pero la indicación directa del CEO, José Luis Higuera, fue que se llegara a un acuerdo.

Incluso le propusieron que él renunciara por cuenta propia, ya que no lo querían en la institución.

El equipo está citado para mañana a las pruebas médicas, los refuerzos estarán asistiendo hoy a los estudios de rigor. Se tiene previsto que el lunes Almeyda platique con la plantilla, si no es que antes, para comunicarles su determinación final, que es el adiós del club rojiblanco.

Una vez firmados los documentos, quizá el martes, el técnico estará dando una conferencia de prensa para expresar su punto de vista, pero en ningún momento buscará dañar más la imagen de la institución, porque lamentó que todo esto se haya convertido en “una novela, lo estuve siguiendo por redes sociales”.

Señaló que la unión cuerpo técnico-jugadores-afición es producto de un estilo de juego, del trabajo realizado que llevaron a Chivas al lugar para el cual lo contrataron, ser protagonista y finalista.

LE PIDEN QUE NO SE VAYA

Es algo que no olvidaré en mi vida: Almeyda

Alrededor de 100 personas se congregaron en el aeropuerto en Tlajomulco de Zúñiga, para solicitarle al técnico Matías Almeyda que no dejara de dirigir a Chivas, pero más que bienvenida del llamado grupo “Autodefensa Rojiblanca”, el ambiente fue de adiós y agradecimiento al técnico por sus dos años y nueve meses que estuvo en el equipo.

Entre porras, gritos de agradecimiento, súplicas para que continuara, Almeyda se dio todo el tiempo para dar autógrafos, tomarse fotos, platicar con la gente y repartir abrazos al por mayor. El sentimiento por un momento estuvo a punto de ganarle al pastor, quien agradeció el cariño desmedido de la afición.

“La verdad que la gente siempre se ha manifestado muy bien conmigo, soy un agradecido con todos ellos, la verdad. Esta demostración de cariño para mí es muy especial. Estuve siguiendo esta novela por las redes sociales, el apoyo de la gente y jugadores, es algo que me ha emocionado y algo que no voy a olvidar nunca en mi vida”, dijo emocionado el estratega.

Cuando Almeyda estaba ya en el carro, Guido Bonini estaba esperando que le abrieran un auto que estaba a un lado, cuando un aficionado gritó una maldición para José Luis Higuera. De inmediato el preparador físico reaccionó y pidió respeto al seguidor de Chivas, quien sin refutar guardó silencio.

El cuerpo técnico de Chivas se quiere ir con categoría, sin hacer escándalo, sin pronunciarse contra la directiva en ningún sentido, porque no dejarán que el coraje le gane a los valores que les inculcaron.

HISTORIA DE PROBLEMAS

Las diferencias

* Tras ser campeón no le reforzaron el equipo y así aceptó dirigir. El resultado fue dos torneos sin Liguilla.

* Acusan que no supo manejar el equipo tras el título, que muchos de los jugadores se dedicaron a la fiesta.

* Que el técnico se haya puesto a favor de jugadores para cobrar premios por el doblete conseguido en 2017.

* Le dijeron que no habría pretemporada en Cancún, a cambio le dieron Acapulco.

* Le redujeron el tiempo de pretemporada el plantel, de 18 días a 10 en playa.

* Pidió refuerzos para posiciones clave, de los cuales no le contrataron a ninguno.

* No le compraron al portero Rodolfo Cota y éste emigró al León.

* No pudieron retenerle al defensa Oswaldo Alanís.

* Le vendieron a Rodolfo Pizarro, jugador clave en su esquema.

* No pidió al portero Raúl Gudiño, quien tiene pocos minutos, y la directiva lo adquirió.

* La directiva contrató jugadores que no pidió como Josecarlos Van Rankin y Ángel Sepúlveda.

* Le corrieron a su kinesiólogo.