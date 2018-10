Almeyda también sacó provecho del préstamo a Chivas: Higuera

El préstamo de un millón de dólares que realizó el argentino Matías Almeyda al club de futbol Guadalajara para pagar premios atrasados le habría servido al técnico argentino para sacar dinero de Italia, además de que cobró un interés muy elevado, señaló José Higuera, director general de Chivas.

"Le presta a la empresa para un premio que teníamos demorado un poco, pero él también era la forma en que podía sacar esa cantidad de dinero de Italia y le pagamos un interés altísimo"

"(Almeyda) tenía la necesidad de sacar un dinero de Italia, era virtuoso para todos, (pero) era algo que tampoco se debía de saber", explicó el directivo.

Admitió que esta situación, sin duda, le ayudó mucho en ese momento al "Rebaño Sagrado", pero también al ex estratega del cuadro tapatío.

"Le presta a la empresa para un premio que teníamos demorado un poco, pero él también era la forma en que podía sacar esa cantidad de dinero de Italia y le pagamos un interés altísimo", indicó Higuera a Telemundo Deportes.

Explicó que así como el "Pelado" dio a conocer esta situación, también debió informar que tuvo una importante retribución por parte de Guadalajara.

"¿Por qué no dices cuánto interés te pagamos? ¿No sé si es importante o no? Capaz que no lo es, luego sale, como si él nos hubiera sacado de un problema, porque de ese millón de dólares se le pagó un interés altísimo en tiempo y en forma negociado con él, hay que decir la historia completa", sentenció.

JM