Alfonso Sosa cuestiona el posible regreso de Fernando Gago a la Liga MX

El estratega de Leones Negros, Alfonso Sosa, aseguró que no concibe la posibilidad de que se le brinde otra oportunidad en el fútbol mexicano al exentrenador de Guadalajara, ante los rumores del posible regreso de Fernando Gago como director técnico de Necaxa.

Asimismo, el técnico del conjunto "Melenudo" enfatizó que lo sucedido con Chivas podría repetirse en Necaxa, ya que nadie puede garantizar que no vuelva a actuar de la misma manera.

“Explícame tú esa situación, o sea, a mí no me cae en la cabeza, por eso llegan y nos pintan la cara, o sea, en todos los momentos estaban todos sus derechos válidos, pero las formas son las que cuentan mucho. Se va en esa circunstancia, en esa situación, y explícame tú cómo van y lo buscan nuevamente. ¿Quién dice que no puede hacer exactamente lo mismo si ya lo hizo una vez? Y no a cualquier equipo, se lo hizo a Chivas, entonces son cosas que no aprendemos”, señaló.

Cuestiona a los equipos que se retiraron de la demanda ante el TAS

Después de que los equipos Atlante, Jaiba Brava y Alebrijes de Oaxaca se retiraran de la demanda interpuesta ante el TAS, Alfonso Sosa lamentó lo sucedido. Sin embargo, aseguró que, si en un futuro se logra consolidar el ascenso, esos clubes serán los primeros en buscar llegar a Primera División.

“Si se bajan los equipos, tendrán sus motivos. No se comparten, yo no entiendo, porque todos los equipos en esta categoría tienen el mismo objetivo, ascender en algún momento. Pero bueno, cada quien es dueño de sus propias decisiones. Seguramente, ojalá que en algún futuro se pueda consolidar, que exista el ascenso en ese sentido. Y que, de alguna manera, mira, seguramente serán los primeros que se querrán subir”, señaló.

De igual manera, lamentó que, después de haber presentado la demanda, los equipos hayan retirado su postura, ya que considera que serán señalados negativamente en el futuro, cuando exista la posibilidad real de ascender a Primera División.

“Eso les marcará la historia a ellos en ese sentido. Pero lo más importante es que los equipos están ocupados en todos aspectos para que la decisión del TAS, la que está de por medio, se respete y se pueda conseguir el ascenso en algún momento. Entonces en ese sentido, los que van quedando marcados para bien o para mal, en este caso para mal, son todos los que se van bajando”, concluyó.

