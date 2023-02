Alfonso Leyva: La historia de un ex olímpico que cambió la lucha por las MMA

Alfonso Leyva es un gladiador en toda la extensión de la palabra, pues además de que en 2016 representó a México en los Juegos Olímpicos de Río, ahora mismo ya tiene un camino andado dentro del difícil mundo de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés).

En su afán de foguearse en el más alto nivel Alfonso incluso ha cambiado de residencia a San Diego, California, y es desde aquella ciudad de los Estados Unidos que el luchador opina sobre el crecimiento de México en las MMA, esto en un momento donde nuestro país cuenta con un par de campeones mundiales en la UFC: Brandon Moreno y Yair Rodríguez.

¿Cómo vislumbras el panorama a futuro de México en las artes marciales mixtas?

México puede ser potencia con el desarrollo que viene ahora con la llegada del instituto de la UFC a México, entonces esto hará que salgan muchos nuevos atletas, muchos luchadores que quieren adentrarse en este deporte. Creo que por eso México tendrá un desarrollo muy grande y podremos ser potencia mundial.

¿Se tardó México en poner atención en las artes marciales mixtas?

Las MMA se han ganado su lugar poco a poco. Creo que va mucho por el hecho de que lo demeritan, lo catalogan como un deporte muy salvaje, que es de cavernícolas, de locos, muchos nos llaman locos, pero poco a poco nos hemos abierto paso y se han dado cuenta de que México tiene para sobresalir en este deporte.

¿Por qué las nuevas generaciones prefieren la UFC sobre las peleas de box?

Realmente no podemos compararnos aún con el boxeo porque ellos llevan muchísimos años. Al boxeo pudo afectarlo el hecho de que muchas personas consideran que algunas peleas han sido arregladas o que no se pegan, lo cual me parece que es hablar por hablar, pero yo creo que a un espectador lo que le gusta es ver sangre, ver nocauts y eso se lo pueden dar las artes marciales mixtas. Ahí se puede encontrar la sangre, los nocauts, técnicas avanzadas, patadas de giro, golpes fulminantes. No dudes que en unos años la gente se vaya inclinando más hacia esto.

¿Disfrutas este deporte sólo como competidor o también como espectador?

Como competidor, porque pasa algo curioso: a mí no me gusta ver esas peleas en vivo por cómo suenan, es algo loco. Yo peleo pero no lo veo de la misma forma a cuando voy de espectador.

¿Cómo vas en tu carrera como competidor de esta disciplina?

Voy muy bien, recientemente tuve un tropiezo, pero comencé fulminando a todos mis rivales. Me adentré más a un nivel más alto y por eso me vine para Estados Unidos, vine buscando rivales del más alto nivel. Llevo dos peleas acá de las cuales gané una y caí en la última por el campeonato mundial. La conclusión positiva es que me topé con rivales de mucha mayor experiencia que yo, y es a lo que vine.

¿Dejaste de lado la lucha grecorromana?

La lucha me dio mucho, pero ya la dejé a un lado y estoy de lleno en las artes marciales mixtas. Hablé con mis entrenadores y les dije que había llegado al final de mi carrera en la lucha, porque me quiero dedicar 100% a pelear en MMA. Llevaba ambas cosas de la mano, pero llega un momento que el nivel me requiere meterme de lleno a las artes marciales.

Para saber: con su pase a Río, Alfonso Leyva se convirtió en el primer luchador mexicano en disputar una justa olímpica desde Atlanta 1996.