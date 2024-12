Alex Padilla, la "bomba" de Europa que Pumas busca para el Clausura 2025

De cara al Clausura 2025, los equipos de la Liga MX buscan realizar cambios en sus formaciones que les permitan catapultarse a las mejores posiciones de la tabla. En este contexto, Pumas no es la excepción, pues de acuerdo con César Luis Merlo, el Club Universidad Nacional y Athletic Club de Bilbao están en negociaciones por Alex Padilla.

A pesar de que hasta el momento todavía no hay ninguna notificación oficial que garantice en lugar de Padilla en Pumas para el próximo torneo, el guardameta de 21 años "ve con buenos ojos" llegar al equipo de Gustavo Lema, según detalló el periodista.

¿Qué pasará con Julio González con la llegada de Alex Padilla a Pumas?

Con la información de estas negociaciones se teme por el futuro de Julio González en los Auriazules, pues podría ser incierto. Sin embargo, de acuerdo con la información emitida por diversos medios, la directiva pretende que Julio permanezca en el equipo, ya que el jugador mostró actividad en el primer semestre de la Liga MX y la Concachampios.

De este modo, la intención no es deshacerse del elemento, sino fortalecer la plantilla para el 2025.

La trayectoria de Alex Padilla

En la temporada 24-25, Alex Padilla tuvo su debut en la Primera División con Athletic Club de Bilbao. Durante este trayecto, el jugador mexicano se desempeñó en cinco partidos en los que recibió seis goles.

Estuvo en Sub 23 de la Selección Mexicana con Ricardo Cadena. Tuvo actividad también en la Selección de España Sub 19, pero no tendría plaza en el extranjero por su ascendencia mexicana.

