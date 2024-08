Ante toda la polémica que levantó su publicación en donde dio a conocer que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le redujo su beca, la arquera Ale Valencia se pronunció en redes sociales.

La noche de este jueves la doble medallista olímpica publicó un video en donde aseguró que su intención es buscar que las becas de la Comisión se tabulen de una manera más justa y de acorde a rendimiento.

"Yo me quejo porque llegué de París con una medalla de bronce y al llegar me dicen que me van a bajar la beca en un 20%, siendo campeona centroamericana, panamericana, siendo subcampeona mundial, doble medallista olímpica, la tercera mejor del mundo por tres años consecutivos y varios años en el top seis del mundo, entonces no viene de la nada mi reclamo".

"Más que nada lo hago para que haya una reestructuración en la tabulación de las becas, porque tengo muchos amigos en muchos deportes que les pasó lo mismo y eso no puede estar sucediendo. Mi intención era dejar claro que no se puede volver de unos Olímpicos con una medalla y que te bajen tu beca. Eso se tiene que revisar", comentó.

Según lo revelaron fuentes cercanas a la Conade, el organismo deportivo le habría reducido su beca a Valencia debido a que no ganó medalla individual en los Juegos de París 2024.

SV