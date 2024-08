Alejandra Orozco: Ganó siendo niña, se despide una mujer

Alejandra Orozco, la destacada clavadista tapatía, anunció su retiro del deporte tras competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, compartió sus emociones y reflexiones sobre una carrera que comenzó cuando apenas era una niña.

En sus propias palabras, Orozco recordó el camino que ha recorrido: "He recibido muchos mensajes positivos de personas que me han dicho ‘te he visto desde Londres, te he seguido en tu carrera’", mencionó tras su participación en la final de clavados en la prueba de plataforma 10 metros femenil.

En un tono emotivo, Alejandra expresó el significado profundo de su trayectoria. "Si algo quisiera dejar es precisamente esa resiliencia en los cambios", declaró. Durante su carrera, Orozco no solo se ha adaptado a los desafíos deportivos, sino que ha evolucionado como persona, pasando de ser "una niña y luego un adolescente rebelde" a convertirse en una adulta que inspira con su ejemplo.

El legado que deja Orozco va más allá de las medallas y las competiciones. Su historia es un testimonio de la importancia de adaptarse a los sueños y de abrazar cada etapa de la vida con valentía y determinación. "Estaba muy metida y sintiendo cada momento que pasó en la competencia", agregó, destacando la conexión especial que sintió con el público y el apoyo incondicional que recibió a lo largo de los años.

Alejandra Orozco se despide dejando un legado de perseverancia y gratitud, inspirando a futuras generaciones a seguir sus pasos y a perseguir sus sueños con pasión y dedicación.

ALEJANDRA OROZCO LOZA

Cuatro Juegos Olímpicos: Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024

Plata (sincronizados), Juegos Olímpicos Londres 2012

Bronce (sincronizados), Juegos Olímpicos Tokio 2020

Plata (individual), Juegos Panamericanos Santiago 2023

Doble medallista en Juegos Panamericanos Lima 2019

Bronce en Juegos Panamericanos Toronto 2015

Es la medallista más joven en la historia de México dentro de unos Juegos Olímpicos, al ganar la plata en Londres 2012 con apenas 15 años de edad

Seleccionada nacional en Copas del Mundo, Grand Prix y Campeonatos Mundiales

Abanderada por parte de la delegación de México en París 2024, y lo fue también en la selección que asistió a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014

Multimedallista de Olimpiada Nacional entre los años 2008 al 2015

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF