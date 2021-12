Albert Benaiges, en el ojo del huracán

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, se dijo “sorprendido y afectado” ayer, después de que el excoordinador de Fuerzas Básicas fue acusado de abusar sexualmente de decenas de alumnos en una escuela pública donde trabajaba también.

Xavi se pronunció poco después de que las autoridades en el noreste de España dijeron que abrirían una investigación a raíz de que el diario ARA informó que más de 60 exalumnos de Albert Benaiges lo acusaban de abusar sexualmente de ellos cuando era profesor de educación física en una escuela pública de Barcelona.

El rotativo añadió que Benaiges ha negado cualquier acto ilícito.

Al parecer, ningún exjugador del Barcelona ha hecho acusaciones similares.

Benaiges, de 71 años, fue un miembro clave de la academia juvenil del Barcelona de 1991 a 2011. Coincidió con una generación que incluyó a algunos de los mejores jugadores en la historia del club, incluidos Andrés Iniesta y Xavi.

Cumplió estadías con algunos clubes en el extranjero, incluido el Guadalajara de la Liga MX, donde tuvo un paso fugaz como director de Fuerzas Básicas en 2014.

Volvió el año pasado al Barcelona, tras el retorno de Joan Laporta a la presidencia. Renunció la semana pasada por motivos personales, indicó el club.

“Yo no tengo ninguna información de que haya habido algún episodio de este tipo, aunque no significa que no haya pasado”, comentó Xavi durante la habitual conferencia de prensa previa al partido. “Ha sido mi entrenador y nunca tuve ningún tipo de sospecha. Estoy muy sorprendido y afectado, no me lo esperaba. Que la justicia haga su proceso, no puedo decir nada más.

“Es un tema muy delicado, muy complicado. Lo hemos hablado con el staff porque queremos mucho a Albert Benaiges, nos ha sorprendido mucho. Siempre hemos tenido un trato excelente, nos ha dejado un legado muy bueno. Es la justicia la que tiene que dictar sentencia”.

Laporta dijo que el club analiza la información sobre el caso.

“Este hombre que se marchó del club por razones personales fue contratado por su talento para encontrar jugadores y evaluar el talento de los jóvenes”, dijo Laporta. “Lo que el club está haciendo es recabar toda la información que está surgiendo, de modo que podamos emitir una declaración oficial.

“Yo diría también que cualquiera que trate de vincular al Barcelona con este asunto de una manera impropia recibirá una firme respuesta del club para defender sus intereses legítimos”.