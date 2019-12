Alan Pulido tiene luz verde para salir de Chivas

La directiva le ha dado las facilidades para irse a otro club, siempre y cuando paguen lo que estipula su cláusula de rescisión, sin rebajas ni arreglo a pagos diferidos, ya que quien se quiere ir es el delantero tamaulipeco, flamante campeón goleador, según el director deportivo Ricardo Peláez, quien precisó que el jugador tiene contrato firmado hasta 2021. Mientras no llegue un equipo a cubrir lo que señala su cláusula, Pulido difícilmente se irá porque el Rebaño no se sacrificará en lo económico para ayudarle a cumplir su salida. El hecho de estar transferible no quiere decir que Pulido ya está fuera de Chivas. Ambas partes dejaron claro que buscarán la mejor oferta y esperan que equipos de la Major League Soccer (MLS) como Chicago, Kansas o el San José, ahora por escrito, le cumplan al delantero lo platicado de manera informal. El Guadalajara fue muy claro en el comunicado publicado ayer: “Ante su deseo manifiesto de tomar otro rumbo en su carrera, el Club Deportivo Guadalajara apoyará a Alan Pulido en esta decisión para encontrar la mejor opción para todas las partes, lo cual marca el cierre de su ciclo de poco más de tres años como jugador del Rebaño Sagrado, ya que a partir de este momento su condición es de transferible”. El representante Felipe Ayala fue quien solicitó a Peláez le quitaran la etiqueta de “No Negociable” a su jugador, debido a la oportunidad que tienen, ya que Alan tendría un mejor sueldo, más calidad de vida y un reto importante en un futbol que está creciendo, como lo es el de MLS. A la directiva le indicaron que en esta transacción podrán recuperar una buena parte de la inversión realizada en un inicio con Alan, cuando lo trajeron del futbol griego. Molestos con Pulido La buena relación entre directiva y jugador se fracturó, y fue el jugador quien ventiló su futuro. A la gente de pantalón largo le molestaron las declaraciones que Pulido hizo el pasado jueves, cuando ratificó que tiene opciones para irse a la MLS, ya que Ricardo Peláez había hablado con él para informarle que entraba en los planes deportivos del cuerpo técnico y dirigencia, y que no pensaban en negociarlo. El caso Macías El equipo León pidió hasta el 30 de diciembre como fecha máxima para definir sobre la adquisición de los derechos federativos del delantero José Juan Macías, quien está a préstamo con opción a compra, y que desea continuar en el equipo esmeralda, pero con mejores condiciones económicas. De no tener arreglo con el club guanajuatense, el ariete mexicano deberá reportarse con el Rebaño. Llega José Madueña Anoche arribó el segundo refuerzo de Chivas, se trata del lateral derecho José Madueña, quien ya está en la ciudad de Guadalajara, para hacer las pruebas requeridas por la directiva de Chivas, equipo con el cual jugará desde el torneo Clausura 2020.