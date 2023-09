Alan Pulido revela la razón por la que rechazó volver a Chivas

Por agradecimiento y porque le ofrecieron un mejor contrato en Kansas City. Esas fueron las razones por las que Alan Pulido no regresó al Guadalajara.

El ex delantero de Chivas estuvo en la órbita del Rebaño durante los últimos meses, sin embargo, la posibilidad de verlo de vuelta en el equipo se esfumó luego de que tomara la decisión de quedarse en la Major League Soccer (MLS).

“Hubo acercamiento con Chivas, por ahí se pudo haber dado la llegada, pero acá (en Kansas) me ofrecían tres años y esa es la realidad. Me ofrecieron algo que para mí es importante a mi edad y sentí el valor que ellos me dieron y simplemente también por agradecimiento después de mi lesión, después de que fui también el jugador más caro que compró Sporting Kansas City”.

“Después de mi lesión siempre me dieron el apoyo, la gente aquí me ha tratado de la mejor manera y realmente tomé la decisión de poder quedarme aquí cuando ellos me hicieron la propuesta. Siempre lo había comentado: si no renovaba con Sporting mi primer equipo para volver a México habrían sido las Chivas”, comentó.

Pulido fue campeón de goleo con Chivas a finales de 2019, pero luego de esto se fue del club justo cuando estaba por arrancar la gestión de Ricardo Peláez al frente del conjunto tapatío.

