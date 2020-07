Al América hay que ganarle hasta en las canicas: Antonio Briseño

Sin excusa por no tener a Luis Fernando Tena, es como va Chivas al Clásico Nacional ante el América dentro de la Copa por México, aseguró Antonio Briseño, porque se le debe ganar siempre a como dé lugar.

“Tenemos que comprometernos a ganar, ya si te da un pase a donde sea es el extra, pero al América se le tiene que ganar sí o sí, porque es el Clásico Nacional y el que todo mundo y todo México espera, no sé si obligación, pero es un ganar sí o sí. Al América se le tiene que ganar hasta en las canicas”.

Cuando se tiene una rivalidad tan grande, no hay amistosos ante el América, y la obligación es ganarle porque así lo exige la historia, la afición y este jueves no será la excepción, en el Estadio Olímpico Universitario.

“Para mí no, enfrentar al América yo lo veo más como un clásico, un partido que tienes que ganar, salir por todo y lo veo de esa forma. Es una bonita rivalidad que tenemos, para nosotros ya no es pretemporada, es un partido lo más real de liga y más que es el América, contra ellos no hay amistosos, nos enfrentamos en Estados Unidos y los enfrentamos como tal, entonces estamos para ello, para ganar, para pensar en la victoria”.

Chivas viaja este jueves a México vía aérea, una vez terminado el encuentro ante el América en las semifinales, estaría regresando a la perla tapatía para continuar, esperan, con su preparación de cara a la final de la Copa o de lo contrario, a su debut en el campeonato oficial Guard1anes 2020.

AJ