Acuden a despedir al "Perro" Aguayo

Familia, exluchadores y personalidades del medio artístico se dieron cita en Guadalajara para despedir a Don Pedro "Perro" Aguayo, el mítico luchador mexicano que maravilló al país y que perdiera la vida ayer a sus 73 años de edad.

A la funeraria ubicada en Avenida México arribaron ex compañeros de profesión y ex contrincantes del Perro, tal es el caso de José Luis Barajas, el Faraón, quien recordó la grandeza del "Can de Nochistlán" y reconoció lo importante que fue para él tenerlo como rival.

"Qué puedo decir, se va una gran persona, se va un gran deportista con el cual la verdad tuvimos encuentros muy fuertes, pero siempre lo respeté y siempre lo admiré como un gran luchador. Me da mucha pena que haya partido todavía tan fuerte, tan joven, sabía que estaba un poquito enfermo, pero la verdad no pensé que fuera tan grave la situación. Me uno a la pena de la familia Aguayo y lo único que deseo es que esté gozando ya de una paz espiritual ante la presencia de Dios. Que tenga por allá unos encuentros agradables con todos los demás, nada más que no me llamen a mí a referear".

Llega Faraón al velorio del "Perro" Aguayo.



El ex luchador recuerda cómo fue tener de rival a Don Pedro. Entre sus mejores recuerdos está haberlo vencido, haberle quitado un título y raparlo. @informador_DEP pic.twitter.com/hTqw5SKnjF — Diego Alejandro Reos (@medicentapatio) 4 de julio de 2019

"Tenerlo de rival fue muy importante para yo poder escalonar y llegar al estrellato total. Tuve la oportunidad de quitarle el Campeonato Mundial de Peso Medio y de raparlo, eso fue lo que me abrió las puertas para ser estelarista en la Arena México. Tengo que agradecerle también el haber podido llegar y escalar. El Perro Aguayo siempre fue una persona que me gustó enfrentar porque la gente salía complacida. Uno está obligado a que el público salga satisfecho después de una función de lucha libre. Era muy satisfactorio también ver las arenas a reventar", finalizó el ex gladiador.

Entre las personalidades que arribaron al velorio de Pedro Aguayo también estuvo Arturo Macías, director de la Banda Cuisillos, organización musical que inmortalizó al "Perro" en una de sus canciones.

Mañana viernes a las 11:00 horas se oficiará una misa para despedir al ídolo de Zacatecas, posteriormente su cuerpo será cremado, así lo informó la familia Aguayo.

RR