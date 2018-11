Acosta recibirá bronce olímpico seis años después

Seis años después de celebrados los Juegos Olímpicos de Londres, la ex pesista Luz Mercedes Acosta recibirá la medalla de bronce en la categoría de los 63 kilos el 15 de noviembre, tras la descalificación de la kazaja Maiya Maneza, la rusa Svetlana Tsarukaeva y la turca Sybel Simsek, por dopaje.

“Hace dos años que lo solicité y el tema se había olvidado por completo. La sorpresa me cayó bastante bien”.

En algún momento, la sonorense llegó a pensar que el COI no continuaría con el seguimiento de su caso.

“Jamás tuve una respuesta clara. Solamente me informaron que había un proceso de apelación, pero que no tenían una fecha exacta”, dijo Acosta. La mexicana añadió que hace un año se le entregó la medalla de plata a la búlgara Milka Maneva, otra de las beneficiadas por las descalificaciones. “No sabía qué pasaba, a ella ya le habían dado su presea y a mí todavía no me resolvían, pero ya está en camino”.

Acosta se unió a Soraya Jiménez, ganadora del oro en Sidney 2000, y a Damaris Aguirre, bronce en Beijing, como únicas medallistas mexicanas en este deporte, algo que consideró como “un honor” y que dice festejará “como una niña” cuando reciba la presea. EL UNIVERSAL