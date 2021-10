Abren investigación a Zverev por maltrato

La gira masculina de tenis profesional abrió ayer una investigación contra el campeón olímpico Alexander Zverev tras las denuncias de maltrato hechas por una exnovia.

La Asociación de Tenistas Profesionales informó que se está desarrollando una investigación sobre las alegaciones vertidas acerca de Zverev en el ATP Masters 1000 de Shangái en 2019.

“Las alegaciones surgidas contra Alexander Zverev son serias y tenemos la responsabilidad de atenderlas”, señaló el director ejecutivo de la ATP Massimo Calvelli.

“Esperemos que nuestra investigación nos permita esclarecer los hechos y determinar las medidas consecuentes apropiadas.

Entendemos que Zverev acepta nuestra investigación y sabemos que ha negado todas las alegaciones”.

El alemán de 24 años de edad es el actual número cuatro en el ránking mundial.

Sorprendió al número uno Novak Djokovic en los Juegos de Tokio en julio, rumbo a la conquista del oro olímpico, y luego perdió contra Djokovic en las semifinales del Abierto de Estados Unidos en agosto.

La exnovia, Olga Sharypova, vertió las acusaciones contra el tenista por primera vez el año pasado.

Sharypova brindó una nueva y más detallada versión en un artículo publicado por el portal Slate.com en agosto.

“Siempre he dicho que las alegaciones y todo lo que se ha dicho no es cierto", declaró Zverev en una rueda de prensa a fines de agosto previo al inicio del US Open.

