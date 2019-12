Abraham Ancer, un mexicano histórico

Hace historia. Abraham Ancer se convirtió en el primer mexicano en integrar el Equipo Internacional y jugar la Presidents Cup, la cual perdieron finalmente contra el equipo estadounidense encabezado por el legendario Tiger Woods.

“Qué honor ser el primer mexicano en competir en la Presidents Cup y competir contra uno de mis ídolos mientras crecía, Tiger Woods”, dijo el mexicano, quien tuvo una destacada actuación en las primeras tres rondas, pero en la cuarta se enfrentó a Woods, a quien le jugó al tú por tú, pero terminó por caer 3-2.

Última ronda

Durante toda la semana los mejores 12 jugadores del equipo estadounidense se enfrentaron a la escuadra internacional (resto del mundo excepto Europa) en el campo de Royal Melbourne por la codiciada Presidents Cup.

La última vez que el equipo internacional logro dicha hazaña fue en esta misma sede 21 años atrás.

En el cuarto y último día de competencia todos los jugadores vieron acción en los 12 matches individuales que definirían al campeón de la copa. Al inicio del día el equipo internacional se encontraba arriba en el marcador por 10-8 con 12 puntos en juego en la jornada.

El capitán del equipo internacional Ernie Els eligió al mexicano Abraham Ancer para arrancar la jornada al mandarlo como el primer miembro del equipo internacional, esto debido al golf que el nacido en Reynosa demostró durante toda la semana, el cual lo llevó a convertirse en el mejor jugador de la legión extranjera.

Ancer enfrentó al capitán y jugador Tiger Woods, quien al igual que el mexicano se encontraba invicto en la semana. Esta no fue tarea fácil para el “Turco”, quien a pesar de verse abajo rápidamente en el marcador empató en el tablero (A/S) en el siguiente hoyo, y así sucesivamente durante los primeros nueve hoyos en donde únicamente terminó uno abajo, a pesar de haber perdido cinco de ellos. El mexicano mostró gran golf y no le puso las cosas sencillas a Woods, quien tuvo que mostrar su mejor nivel para poder vencer a Ancer, y no lo hizo hasta ganar tres hoyos seguidos (14, 15, 16) para superar al jugador azteca por 3-2.

Con este punto, Tiger Woods se convirtió en el jugador con más puntos ganados en la historia de la Presidents Cup con un registro de (27-15-1).

Por parte del mexicano, a pesar de no haber logrado el último punto de la competencia, término con un récord de (3-1-1) en lo que fue su presentación en este torneo en donde además de jugar todas las sesiones posibles de manera destacada, se convirtió en elemento vital del equipo internacional siendo el primer mexicano en lograrlo.

Crece la leyenda de Tiger

Tiger Woods, el jugador más grande en la historia del golf mundial y quien terminó invicto con dos victorias por pareja y en el individual ante Abraham Ancer, se convirtió, a sus 43 años de edad, en el capitán más joven del equipo estadounidense en ganar este trofeo.

La remontada estadounidense

De igual manera, la mayoría del resto de los encuentros del cuarto día favorecieron al equipo estadounidense. Patrick Reed y Dustin Johnson superaron a C.T. Pan y Haotong Li por 4-2 y 4-3, respectivamente. Patrick Cantlay venció al chileno Joaquín Niemann por una diferencia de 3-2, mientras que Xander Shauffele y Webb Simpson hicieron lo mismo con Adam Scott y Byeong Hun An por 2-1, respectivamente.

Por el lado internacional, Sungjae Im superó a Gary Woodland 4-3, mientras que Cameron Smith venció a Justin Thomas 2-1.

Hideki Matsuyama dividió el punto con Tony Finau al igual que Adam Hadwin, quien enfrentó a Bryson DeChambeau.

El penúltimo match entre Louis Oosthuizen y Matt Kuchar resultó ser el decisivo cuando el estadounidense embocó el birdie en el hoyo 17 para ponerse uno arriba sobre el sudafricano y asegurar así medio punto a su favor, el cual era suficiente para que el equipo de las barras y las estrellas completara un gran regreso y retuviera una vez más la Copa Presidente.

El último match entre Marc Leishman y Rickie Fowler fue empatado de igual manera a pesar de no hacer gran diferencia en el desenlace, sin embargo oficializo la victoria estadounidense 16-14 contra el equipo internacional.