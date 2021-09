El Abierto de Estados Unidos requiere una prueba de vacunación contra el coronavirus a sus espectadores adultos pero no a los tenistas, una distinción que Victoria Azarenka, vigente subcampeona, considera "extraña".

El miércoles, la ex número uno mundial dijo a los aficionados tras su victoria en la segunda ronda que se alegraba de que todos estuvieran vacunados contra el virus, un requisito exigido por las autoridades de Nueva York.

"Quiero iniciar esta conversación entre nuestras jugadoras, porque para mí es un poco extraño que los aficionados tengan que vacunarse y los jugadores no", dijo Azarenka.

"En mi opinión, es inevitable que sea impuesto en algún momento. No veo el sentido de retrasarlo, porque creo que todos queremos estar seguros, seguir haciendo nuestro trabajo y sé que hay muchas discusiones al respecto", afirmó la dos veces ganadora del Abierto de Australia.

El circuito femenino WTA ha reportado que casi la mitad de sus jugadoras han sido vacunadas, mientras la ATP señaló que poco más de la mitad de los tenistas lo están.

El tercer cabeza de serie del torneo masculino, el griego Stefanos Tsitsipas, declaró el mes pasado que se vacunaría solo si fuera obligatorio.

"En algún momento tendré que hacerlo, estoy bastante seguro de ello, pero hasta ahora no ha sido obligatorio para competir, así que no lo he hecho", dijo.

Entre la población general, poco más de la mitad de los estadounidenses se han vacunado, lo que refleja divisiones similares a las de los tenistas de élite.

"Respeto la opinión de todo el mundo siempre que no sea una teoría de la conspiración, si realmente tienes un conocimiento decente y has investigado y tienes tus datos y estadísticas", dijo Azarenka.

"Esa parte de la conversación, que realmente necesitas tener conocimiento de lo que estás diciendo, falta en muchas jugadoras", sostuvo la bielorrusa, de 32 años.

