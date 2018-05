Abanderan a deportistas jaliscienses que competirán en Olimpiada Nacional

El objetivo lo saben todos ellos. Los más de dos mil atletas jaliscienses que competirán en la edición número 23 de la Olimpiada Nacional, máximo evento del deporte infantil y juvenil de México, ya conocen la consigna que el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, les ha expresado: buscar el título del deporte nacional número 19 para Jalisco.

Ante la presencia de casi mil deportistas, padres de familia, entrenadores y personal del Code Jalisco, el mandatario de la entidad, se encargó de abanderar a los atletas que competirán en esta justa, la cual se llevará a cabo hasta el 23 de junio en los estados de Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo y Chihuahua.

En una ceremonia celebrada en el Domo del Code Alcalde, Sandoval Díaz, aseguró que los atletas jaliscienses tienen todo para regresar a Jalisco con un nuevo galardón nacional, ya que han superado todas las adversidades para llevar a la delegación auriazul a lo más alto del deporte en México.

"Muchos atletas todavía no nacían y Jalisco ya demostraba su liderazgo en la Olimpiada Nacional", dijo el gobernador Aristóteles Sandoval

“Estoy motivado, así como muchos de ustedes, previo a esta Olimpiada Nacional. No me cabe la menor duda de que vamos a obtener los resultados a los que ustedes aspiran porque aquí hay jóvenes que lo han demostrado. Muchos atletas todavía no nacían y Jalisco ya demostraba su liderazgo en la Olimpiada Nacional. El sacrificio, el desvelo y todo el esfuerzo se verá reflejado cuando suban al podio”.

Por su parte, el director general del Code Jalisco, André Marx Miranda, señaló que, aunque será complicado, para este año existe un nuevo pronóstico de triunfo, en el que se espera imponer nuevos récords en algunas disciplinas.

“De nueva cuenta se divide la Olimpiada Nacional, pero vamos con toda la confianza de que esto salga bien. Vamos por récords interesantes en un grupo de deportes, mientras que en otro lo que buscamos son clasificaciones internacionales como a Juegos Olímpicos de la Juventud, los mismos Juegos Centroamericanos”.

Para esta edición, la Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil contarán con un plan deportivo compuesto por 44 disciplinas, de las cuales, Jalisco es campeón en 12.

