El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el beisbolista Randy Arozarena se comprometió a jugar con la Selección Mexicana de Beisbol si le daban la nacionalidad mexicana y cumplió.

En su conferencia mañanera de hoy, el titular del Ejecutivo dijo en los próximos días contará la historia de nacionalización del pelotero de origen cubano.

"Les doy un adelanto, mandó a decirme que sí lo nacionalizábamos porque él quiere mucho a México y tenía familia aquí, me garantizaba que iba a jugar con la Selección y cumplió".

El Presidente López Obrador, fanático del Rey de los Deportes, destacó que Arozarena y todo el equipo nacional tuvieron un papel muy destacado en el Clásico Mundial de Beisbol 2023.

En ese contexto, el Mandatario llamó a la población a practicar un deporte por salud, porque esto es medicina preventiva.

"Se siente uno muy bien cuando camina uno, cuando se estira, y hay quienes casi diario corren… Se tiene que fomentar más el deporte y la buena alimentación, el no comer productos chatarra, el cuidarnos en eso y es mucho mejor prevenir que curar. Hay que tener hospitales de alta especialidad, pero lo mejor es que no nos enfermemos, que no tengamos problemas médicos".

