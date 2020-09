A ver si son de verdad

Russell Wilson viene del octavo juego de su carrera con al menos cuatro pases de touchdown sin intercepción en la victoria de 38-25 sobre Atlanta. Cam Newton se convirtió el domingo pasado en el primer quarterback con 60 anotaciones terrestres en el triunfo de 21-11 sobre Miami.

Dos brillantes actuaciones que contribuyeron a que la NFL tuviera su jornada inaugural más productiva, en cuestiones ofensivas, en la historia de la Liga. En total, se lograron 87 touchdowns y Newton (dos por tierra y uno por aire) y Wilson (cuatro por aire) pusieron su granito de arena.

Hoy por la noche en Seattle, los Seahawks (1-0) y Patriots (1-0) se enfrentan apenas por segunda ocasión en la temporada regular desde el Super Bowl XLIX en 2015, mejor recordado por la intercepción de Malcolm Butler en las diagonales a un pase de Wilson a 20 segundos del final, que selló el triunfo de 28-24 de Nueva Inglaterra y su cuarta corona.

Pero esos equipos ya no son los mismos. Atrás quedó la dominante defensiva de los Seahawks para abrirle paso a un espectáculo aéreo con Wilson, y los receptores Tyler Lockett y D.K. Metcalf.

En el pasado, también, están los días de Tom Brady en Nueva Inglaterra, dejando su lugar a un Cam Newton que trajo consigo una ofensiva más versátil y el respaldo de una de las defensas más dominantes de la NFL.

En dos enfrentamientos de temporada regular contra los Patriots, Willson acumula 641 yardas y seis envíos de touchdown sin intercepciones, pero más importante aún, dos victorias. La prueba de hoy por la noche es mucho más complicada al medirse a unos Pats que terminaron la campaña anterior como la mejor defensiva de la NFL y vienen de replicar esa actuación con 11 puntos en contra, tres robos de balón y apenas 269 yardas permitidas, aunque eso sí, frente a uno de los equipos más endebles como lo es el de los Dolphins.

La jornada continúa hoy con los siguientes partidos: Giants (0-1) en Chicago (1-0); Lions (0-1) en Green Bay (1-0); Vikings (0-1) en Indianápolis (0-1); Bills (1-0) en Miami (0-1); 49ers (0-1) en N.Y. Jets (0-1); Rams (1-0) en Filadelfia (0-1); Broncos (0-1) en Pittsburgh (1-0); Panthers (0-1) en Tampa Bay (0-1); Jaguars (1-0) en Tennessee (1-0); Washington (1-0) en Arizona (1-0); Ravens (1-0) en Houston (1-0); Falcons (0-1) en Dallas (0-1) y Chiefs (1-0) ante Chargers (0-1).

La acción concluye mañana con la visita de los Saints (1-0) a Las Vegas (1-0), donde los Raiders inaugurarán el flamante Allegiant Stadium de dos mil millones de dólares.

EN TELEVISIÓN

Cartelera dominical

Falcons vs. Cowboys 12:00 horas FS1

Panthers vs. Bucs 12:00 horas FS2

Broncos vs. Steelers 12:00 horas Canal 9

WFT vs. Cardinals 15:05 horas FS2

Ravens vs. Texans 15:25 horas FS1

Chiefs vs. Chargers 15:25 horas Canal 9

Los Saints pierden a Michael Thomas, su mejor receptor

AUSENTE. El de mañana ante los Raiders será el primer duelo que Thomas se pierda en cuatro temporadas. INSTAGRAM/@cantguardmike

Michael Thomas, receptor abierto de los Saints de Nueva Orleáns, se perderá su primer juego en cuatro años, mañana en Las Vegas por una lesión en el tobillo.

Thomas debe permanecer en la congeladora al menos tres partidos, informaron los médicos del equipo.

El receptor, que estableció marca con 149 recepciones la temporada pasada, no se entrenó durante toda la semana tras salir cojeando del campo con una lesión en el tobillo durante el juego del pasado domingo contra los Buccaneers de Tampa Bay.

La pierna de Thomas fue impactada por su compañero de equipo, Latavius Murray.

JL