A romper mala racha en casa

Por vez primera en el torneo, el Guadalajara busca ligar su segunda victoria del Apertura 2018. Esta vez, con el objetivo de romper la racha negativa de no ganar en casa desde el pasado 28 de octubre de 2017, cuando venció a los Xolos 3-1, tomando en cuenta exclusivamente la Liga MX.

Con el triunfo del viernes pasado 2-0 sobre el Veracruz, la confianza creció en el Rebaño. En el plano individual, el doblete de Javier Eduardo López confirma que va en ascenso, pues antes había tenido buenas actuaciones contra Santos, y Monarcas en la Copa MX.

Con sumar de a tres unidades Chivas salió de los últimos lugares de la tabla general para instalarse en el sitio 12 con cuatro puntos. Contra Rayos los números le favorecen y buscarán hacerlo efectivo para que la cuesta arriba sea sólida.

El Necaxa es octavo general con siete unidades, pero como visitante ha obtenido en sus últimos cinco encuentros dos empates, dos derrotas y sólo una victoria.

En tanto que los rojiblancos no han conocido la derrota en sus últimos cinco enfrentamientos ante los hidrocálidos, sin importar la cancha, pues registran tres empates y dos triunfos.

Con los dos goles marcados al Veracruz, Chivas se colocó como la novena mejor ofensiva del torneo al sumar seis dianas, mientras que los dirigidos por Marcelo Michel Leaño, son el sexto del campeonato, con nueve marcados.

Un aspecto que le ha pesado a los hidrocálidos es que defensivamente han sufrido por sus errores, han sido muy castigados y junto al Puebla, son la zaga más goleada con 10 tantos registrados. Pumas les marcó cinco en la Fecha 2. Los de Aguascalientes son el decimséptimo lugar como mejor zaga, y llegan a este duelo tras empatar en casa 2-2 con el Puebla, que cerca estuvo de llevarse la victoria

El apunte

Pulido podría tener acción

La buena noticia es que Alan Pulido está en condiciones de ser tomado en cuenta, pero ya será determinación del técnico José Saturnino Cardozo si lo lleva a la concentración para este duelo o lo aguanta para cuando se enfrenten en el Clásico tapatío al Atlas.

Nadie está tranquilo en Chivas: Cardozo

Se le ganó al Veracruz, se cumplió con la urgencia que se tenía y ahora viene algo más importante, buscar hilar triunfos que lleven al equipo al lugar que le corresponde, porque estar en la posición 12 con cuatro unidades, no corresponde a un equipo grande como Chivas, así lo dijo el pastor José Saturnino Cardozo.

“Pero acá nadie está tranquilo, porque la posición en la cual está Chivas no es el lugar donde debe estar el equipo. Es una pena que hayamos perdido puntos importantes, pero de ahí en más no tenemos que regalar nada y viene un desafío importante, demostrar nuestro futbol en los partidos que vienen para que lleguen las victorias”.

Necaxa viene a ganar: Michel Leaño

Optimista. Siempre es así Marcelo Michel Leaño, quien aseguró que su Necaxa no será víctima de Chivas y tampoco servirá de trampolín para que los tapatíos dejen atrás la racha de no ganar en casa desde octubre del año pasado.

“Este equipo (Necaxa) tiene alma, identidad muy grande y con base a eso estamos construyendo una historia. Hoy estamos en zona de Liguilla, así que venimos por tres puntos a Guadalajara. Queremos comenzar a mostrar que con el alma que tiene el equipo, también da para ganar”.

Agregó que Chivas “es un equipo lleno de movilidad, de juventud con elementos rápidos. La manera de nulificarlos es teniendo nosotros la pelota. Es especial regresar a Guadalajara, pero ahora me debo a Necaxa y vamos a ganar”.

Posibles Alineaciones

Chivas



1. Raúl Gudiño, 2. Josecarlos Van Rankin, 4. Jair Pereira, 33. Mario de Luna, 6. Edwin Hernández, 11. Isaac Brizuela, 25. Michael Pérez, 7. Orbelín Pineda, 13. Walter Sandoval, 10. Eduardo López,14. Ángel Zaldívar. Suplentes: 34. M. Jiménez, 16. M. Ponce, 296. B. Galindo, 15. A. Sepúlveda, 288. F. Beltrán, 302. E. Torres, 23. J. Godínez. DT José Saturnino Cardozo.

Necaxa

1. Hugo González, 2. Brayan Beckeles, 18. Luis Gallegos, 23. Leobardo López, 31. Ventura Alvarado, 10. Dieter Villalpando, 24. Fernando González, 29. Marcelo Allende, 7. Daniel Álvarez, 11. Brain Fernández,26. Víctor Dávila. Suplentes: 25. Y. Gutiérrez, 3. L. Hernández, 6. L. Pérez, 27. C. Peña, 8. F. Castro, 9. M. Barragán, 22. F. Córdova. DT Marcelo Michel Leaño.

Televisión: TDN

Hora: 21:00 horas

Multimedia: Minuto a minuto informador.mx

Clima 19º

SEDE: Estadio Akron

Árbitro: Jorge Antonio Pérez

EL RIVAL POR: SERGIO LUGO

Cómo juega

Es la revelación del torneo porque además juega bien. Manejan un 4-3-3 con una defensa sólida, un medio campo de buena posesión y muy técnico, y un ataque muy rápido con jugadores que llegan por sorpresa. Cuando se defienden pasan a un 4-5-1 y es de los pocos equipos que lo hacen con mucha propiedad con la pelota.

Virtudes

Tiene un medio campo muy ágil y técnicamente muy dotado, además sus despliegues ofensivos son rápidos y con jugadores que gustan de encarar. Tienen variantes, llegan por los costados pero también han anotado en tiros de larga distancia. Su delantero Víctor Dávila es difícil de marcar porque es un atacante engañoso, no juega fijo, pero llega bien. Es un equipo muy bien trabajado.

Debilidades

Su debilidad está en la defensa central, de repente Ventura Alvarado se pierde en la marca, como en el partido ante Pumas donde tuvo un juego fatal. Otra falencia es que en su afán de ser agresivos, regalan muchos espacios. Si reciben un gol tempranero, dejan aún más lagunas, el equipo se parte.

Qué partido podríamos ver

Técnicamente va a ser uno de los partidos más interesantes porque tienen un medio campo muy similar. Necaxa puede tener mayor dominio de la pelota, pero los jugadores de Chivas tienen más características de profundidad. Debe ser un gran partido, sin olvidar que el Rebaño necesita ganar en casa.