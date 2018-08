A ganar... No hay de otra para los Zorros

Un equipo no tan desesperado como Lobos BUAP y otro que en verdad está urgido por conseguir su primer gol en la Liga MX y de paso su primer triunfo del Apertura 2018. Los Zorros del Atlas visitan esta tarde, en punto de las 17:00 horas, al conjunto licántropo, dentro de la jornada sabatina en el Estadio Universitario de la BUAP, en el que lucharán por levantar cabeza, olvidar el mal paso al arranque del certamen y, sobre todo, la goleada sufrida frente a Pumas la semana pasada.

Pero enfrente tendrán a un equipo que también busca trascender en el torneo. Los Lobos, que son dirigidos por Juan Francisco Palencia, quieren no sólo su segundo triunfo en casa, sino también que la afición del conjunto poblano vuelva al estadio, luego de que en el torneo pasado deportivamente descendieron de categoría, pero pagaron por mantenerse en Primera División.

Para los rojinegros, puede ser un partido en donde confirmen que el estado anímico va en aumento, luego de que durante la semana fue presentado como presidente deportivo Rafael Márquez y eso se notó en el duelo de media semana, en donde empataron con Cruz Azul en la Copa MX, luego de ir abajo en el marcador por dos goles de diferencia.

La percepción sobre el Atlas en estos momentos por parte de los aficionados y la opinión pública, es de esperanza y de buen ánimo, ya que este resultado, que aunque no fue en Liga, sí ayudó a liberar cierta presión que se estaba generando al no conseguir buenos resultados, sufriendo goleadas dolorosas y no conseguir un solo gol en lo que va del Apertura 2018.

Para su mala fortuna, el equipo de Gerardo Espinoza no podrá contar con uno de sus mejores hombres en el medio campo, pues Lorenzo Reyes vio la tarjeta roja en el duelo anterior ante los Pumas y pagará un juego de suspensión.

Por otro lado, se confirmó la salida de Ángelo Henríquez al futbol chileno, algo que los jóvenes de cantera agradecen.

Duelo con poca historia

En enfrentamientos directos entre licántropos y Zorros, los resultados no favorecen del todo al equipo tapatío, ya que de las cuatro ocasiones en que se han visto las caras, dos en Liga y dos en Copa, sólo una vez han podido sacar el triunfo.

Pero en la historia reciente, ya en la Primera División, los Lobos se han visto superiores, ya que primero empataron en el Estadio Jalisco en el Apertura 2017, para luego ganar al Atlas en el Clausura 2018 con amplio marcador de 3-1 en el Universitario de la BUAP, por lo que para los rojinegros hay cuentas pendientes, con el equipo hoy dirigido por Francisco Palencia.

Posibles Alineaciones

Lobos: 1. Antonio Rodríguez; 27. Luis Olascoaga, 16. Michael Orozco, 3. Francisco Rodríguez, 4. José Esquivel, 18. Aldo Cruz; 33. Michaell Chirinos, 10. Abraham González, 14. Bryan Rabello; 30. Colin Richards, 19. Mauro Lainez.

Suplentes: 23. Duarte, 24. Godínez, 26. González, 11. Cortez, 28. Torres, 9. Jiménez y 21. Da Silva.

DT: Francisco Palencia.

Atlas: 1. José Hernández; 29. Ismael Govea, 14. Omar González, 3. Leiton Jiménez, 26. Cristian Calderón; 7. Juan Pablo Vigón, 10. Clifford Aboagye, 11. Ricardo Álvarez, 27. Edyairth Ortega; 19. Octavio Rivero, 15. Brayan Garnica Suplentes.

Suplentes: 23. E. Hernández, 5. Aguirre, 16. Olvera, 8. Andrade, 17. Duque, 13. Cardona y 18. Díaz.

DT: Gerardo Espinoza.

Árbitro: Óscar Macías Romo

HOY EN TV

Lobos BUAP vs. Atlas

17:00 / TDN y Canal 9