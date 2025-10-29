Un programa irrepetible: la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el genio musical de su tierra

Por primera vez en años, la Orquesta Filarmónica de Jalisco dedica un concierto completo a compositores nacidos en su propio suelo. Bajo la dirección de su titular, José Luis Castillo, el Programa 3 de la temporada será un homenaje a la creación jalisciense, un gesto poco común que, además, ocurrirá una sola vez: este jueves 30 de octubre en el Teatro Degollado. En tiempos donde las orquestas suelen rendir tributo a los grandes nombres del repertorio universal, esta velada se distingue por su mirada hacia adentro, hacia la riqueza de las voces que han surgido en Jalisco y que, en su diversidad, revelan la profundidad del talento local.

El programa abre con el estreno absoluto de "Atayala", una obra comisionada por la propia OFJ a la compositora Marisol Jiménez, originaria de Guadalajara y residente en Berlín. Formada en Mills College y la Universidad de Stanford, Jiménez es reconocida por su trabajo interdisciplinario que entrelaza la música, la electrónica y las artes visuales. En "Atayala", su primera partitura orquestal, la creadora parte de la noción de una torre de observación —un lugar elevado desde donde se contempla— para convertirla en una metáfora de introspección y reconciliación.

"Me siento muy contenta, porque es una ocasión muy especial. Es el primer concierto de un proyecto que tiene la intención, por parte de la orquesta, de comisionar a compositores jaliscienses, y bueno, soy yo la primera", comenta la compositora Marisol Jiménez, en entrevista con EL INFORMADOR. "Además, es un concierto con solo compositores jaliscienses, de diferentes generaciones y estéticas, bastante diverso. Creo que eso lo hace más interesante para el público, ya que cada obra es como un mundo completamente distinto. Mi obra fue compuesta exclusivamente para este concierto y, pues, es un placer trabajar en mi tierra. Desde hace mucho tenía la ilusión de escribir una obra para la Filarmónica, así que me dio mucha alegría poder hacerlo en esta ocasión".

"Atayala", dice Jiménez, es "una celebración de la vida" donde la armonía surge del equilibrio entre lo luminoso y lo adverso. El tratamiento orquestal revela una sensibilidad minuciosa hacia el color y la textura: la orquesta se convierte en un organismo maleable, donde lo acústico dialoga con lo electrónico, y el sonido se estira, se quiebra y se regenera.

"Mi obra tiene un sentido positivo, y también por la ocasión, porque quería hacer algo que fuera una celebración de la vida", explica la compositora. “Atalaya” es una palabra que transformé de su significado original, que alude a un punto elevado para observar, una torre de vigilancia. La tomé como metáfora de la necesidad de una elevación del ser, de la conciencia, para esclarecer qué se necesita para crear un cambio, para alcanzar un destello de claridad, de luz, de paz. Esta pieza tiene ese espíritu: celebra la vida, el amor universal, la solidaridad, la hermandad. Transmite el mensaje de que necesitamos transformarnos a nivel individual y colectivo. No necesitamos producir más cosas, sino reflexionar sobre lo que debemos cambiar y reducir. Esa sería la clave.

"En ese sentido, en mi pieza también he reducido los materiales; está enfocada en pocas ideas y sonoridades. Es parte de mi estética. Quería hacer una obra que fuera como yo soy como compositora, no escribir algo convencional. Mi música no tiene que ver con melodías ni patrones tradicionales. Me interesa explorar el sonido, su energía, su plasticidad, su intensidad, el sonido como materia viva".

La compositora Marisol Jiménez, originaria de Guadalajara y residente en Berlín. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Carlos Vidaurri: poesía mística hecha música

La segunda obra del programa, "Seis canciones místicas" de Carlos Vidaurri, también llega en primera audición para la OFJ. Inspiradas en los poemas de Concha Mojica, poeta jalisciense de principios del siglo XX, las canciones son un viaje espiritual en el que la palabra y la música se funden en la contemplación sonora.

Vidaurri, también de Jalisco, compuso originalmente las piezas para voz y piano, y más tarde las adaptó para orquesta a petición del director Juan Trigos. En sus seis movimientos —Gozos, San José, Dolores, Azul, Humanidad y Perfume— se despliega una paleta de emociones que va del arrullo al fervor, de la inocencia al misticismo, siempre bajo una luz poética y devocional. Para esta parte del concierto, la OFJ cuenta con el talento del barítono Josué Cerón, que también compartió su entusiasmo por formar parte de este programa irrepetible.

"Mi participación en el Programa 3 consiste en cantar un ciclo de canciones. Son seis piezas que llevan por título 'Seis canciones místicas', compuestas por el maestro Carlos Vidaurri, compositor guanajuatense, sobre seis poemas de la poetisa Concha Mojica", explica el barítono en entrevista. "Concha Mojica resulta ser una poetisa originaria de Arandas, Jalisco, del siglo XX. Son seis poemas brevísimos. Esta es la versión orquestal que el maestro Vidaurri realizó, pues la primera versión fue para piano. Tuve una sesión con el maestro Vidaurri para revisar detalles, escuchar sus explicaciones y contrastar mis propuestas. La responsabilidad es grande, y eso genera nervios, pero también muchísima emoción. Ya en el escenario, al escuchar la orquesta, las texturas, los colores, me llena de emociones y de ideas. Sé que se trata de un momento irrepetible, casi onírico, y eso me da una gran felicidad".

Josué Cerón, que ya ha participado en varias ocasiones con la OFJ, hizo énfasis en cómo el Programa 3 es una ocasión única por su carácter efímero, por su propósito jalisciense, y cómo es una oportunidad imperdible para los amantes de la música, pero sobre todo para aquellos que quieren conocer la música concebida en nuestro estado.

"Este concierto será único, no se repetirá. La orquesta suele tocar jueves y domingo, pero este será un concierto irrepetible. Eso lo hace muy especial: es una invitación para que el teatro esté lleno, para que reviente de público", dice el barítono. "Solo se realiza un concierto por cuestiones de logística, pero, desde un punto de vista más simbólico, místico incluso, esto invita al público a no perdérselo. Será un concierto que nos llevará a otra atmósfera, a un momento especial y único. Esperamos que los jaliscienses atiendan a ese llamado. Y sí, los sentimientos van y vienen: en momentos me siento muy nervioso porque se trata de un estreno, y cuando uno interpreta una obra de esta magnitud, sobre todo trabajando directamente con el compositor, la responsabilidad se magnifica".

El compositor jalisciense, Carlos Vidaurri. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Un gesto necesario

El concierto culmina con la Sinfonía núm. 3 de Blas Galindo, uno de los grandes pilares del nacionalismo musical mexicano. Nacido en San Gabriel, Jalisco, Galindo fue discípulo de Carlos Chávez y contemporáneo de José Pablo Moncayo, con quien compartió una visión de identidad sonora para el México del siglo XX. Compuesta en 1961 y estrenada por la Orquesta Sinfónica Nacional, esta sinfonía representa el punto de madurez de Galindo, un paso más allá del folclor para adentrarse en un lenguaje de modernidad estructurada, donde el ritmo y la textura crean un dinamismo casi mecánico. En sus cuatro movimientos —Largo, Andantino, Lento y Allegro— se percibe una tensión entre lo solemne y lo vital, una energía que no renuncia a la emoción pero la expresa con arquitectura y claridad.

Este Programa 3 no solo constituye una rareza dentro del panorama sinfónico nacional, sino también un acto de afirmación cultural. Al reunir en un mismo escenario a tres generaciones de compositores jaliscienses —Jiménez, Vidaurri y Galindo—, la Orquesta Filarmónica de Jalisco reconoce su propio legado y lo proyecta hacia el futuro. Será un concierto irrepetible, una sola noche en que la orquesta y su público podrán reconocerse en un espejo sonoro tejido con raíces, identidad y modernidad.

"Este programa será una ocasión muy importante por todo lo que representa: una obra escrita por una mujer para un programa con gran expresión jalisciense, un evento irrepetible", dice la compositora Marisol Jiménez. "En Guadalajara tenemos una orquesta maravillosa, quizás la mejor del país, con un gran director como José Luis Castillo y músicos de primer nivel. Es un momento importante para impulsar la cultura, porque los recursos existen. Ojalá la orquesta tenga más apoyo para seguir comisionando obras y programando música contemporánea".

"Como jalisciense, compositora y amante de la música, es una alegría inmensa que esta pieza se toque aquí, en mi ciudad. Toda mi familia vive aquí; crecí aquí. Es la orquesta que escuché de niña. Es un gran regalo y un honor, un sueño de infancia hecho realidad. Espero poder seguir escribiendo y presentando en Guadalajara", finalizó la compositora.

El Programa 3 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco se presentará el jueves 30 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Degollado. Boletos desde $100 pesos en las taquillas y en Boletomovil.

Programa completo:

Marisol Jiménez (1978) – Atayala | Estreno absoluto. Obra comisionada por la OFJ.

Carlos Vidaurri (1961) – Seis canciones místicas. Primera audición por la OFJ.

I. Gozos

II. San José

III. Dolores

IV. Azul

V. Humanidad

VI. Perfume

INTERMEDIO

Blas Galindo (1910-1993) – Sinfonía núm. 3. Primera audición por la OFJ.

I. Largo – Andantino

II. Andantino

III. Lento

IV. Allegro

