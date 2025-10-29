La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM confirmó el fallecimiento de la doctora Eugenia Revueltas Acevedo, destacada investigadora y profesora, a los 90 años.

A través de sus redes sociales, la institución expresó su pesar: “La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM lamenta el sensible fallecimiento de la doctora Eugenia Revueltas Acevedo. Destacada profesora de nuestra comunidad. Descanse en paz”.

Nacida el 15 de noviembre de 1934, Eugenia Revueltas, hija del compositor Silvestre Revueltas, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II, y centró su trabajo académico en la semiótica del teatro, la narrativa mexicana contemporánea y las relaciones entre historia y literatura. Durante décadas, dejó una profunda huella en la formación de generaciones de estudiantes y en la investigación literaria en México.

Entre sus contribuciones más relevantes, dirigió por once años la revista “Punto de partida”, un espacio que amplió a estudiantes de universidades de todo el país, diversificando su contenido y promoviendo a nuevos autores. De este trabajo surgió el Departamento de Cursos, Conferencias y Publicaciones Estudiantiles de la Coordinación de Difusión Cultural. Además, fue directora de la revista “La experiencia literaria”, consolidando su compromiso con la promoción de la investigación y la crítica literaria.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos. En 2008 obtuvo el Premio Universidad Nacional por Labor Docente en Humanidades, mientras que en 2010 fue distinguida con el Mérito Editorial por el gobierno de Zacatecas. En 2014 recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM a académicas destacadas, y en 2019 celebró 50 años de servicios académicos con la medalla de la Facultad de Filosofía y Letras.

Su obra incluye libros fundamentales como “El discurso de Juan Ruiz de Alarcón. Texto y representación”, “El espacio del deseo” y “Raíces anarquistas del teatro de la Revolución Mexicana” (introducción, selección y notas), además de más de 130 artículos en revistas especializadas.

Eugenia Revueltas también participó activamente en la comunidad académica internacional, integrando la Junta de Gobierno de El Colegio de Michoacán, la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) y el Consejo Académico Interno del Colegio de Letras Hispánicas de la FFYL, UNAM.

Con su fallecimiento, la academia mexicana pierde a una de sus voces más influyentes en la investigación literaria, cuya obra y legado seguirán formando a futuras generaciones de lectores y estudiosos de la literatura.

