"Tengo cierta confianza en la humanidad": Hervé Le Tellier

En marzo de 2020, durante el confinamiento por la pandemia, el escritor francés Hervé Le Tellier descubrió el nombre de André Chaix en una placa que hasta entonces estaba tapada en la fachada de su casa en La Paillette, (sureste francés), y decidió indagar, hasta descubrir a un joven comprometido contra el fascismo.

En una entrevista con EFE a través de videoconferencia, el autor desveló este martes que a partir de aquel momento empezó a adentrarse en la vida de ese hombre, el protagonista de su último título, 'El nombre en el muro', que ahora publica Seix Barral en castellano.

El autor de 'La anomalía', premio Goncourt en 2020, rememora que ese mismo año se fijó en que en el monumento a los "muertos por la patria" en la plaza del pueblo aparecía también el nombre de André, nacido en mayo de 1924 y fallecido en agosto de 1944, con apenas veinte años.

Al novelista no le quedaron dudas de que Chaix había sido un resistente, probablemente un maquis, muerto en plena Segunda Guerra Mundial.

No esconde en el libro que en muchas ocasiones, "casi de milagro", pudo ir recomponiendo el puzle sobre ese joven, a la vez que se fijaba en la historia colectiva.

"André Chaix puede verse como una figura atemporal, como un joven con compromiso ante el fascismo. Alguien anónimo que falleció por unas causas que son justas. Ahora tenemos en EE.UU. casos de personas que, en un contexto que a priori es menos violento que en 1944, han muerto, asimismo, por su compromiso", afirma.

Se trata de "figuras eternas y, en el centenario del nacimiento de André, me pareció que no se podía obviar".

Aunque no es un ingenuo ante la actual situación mundial, Le Tellier afirma que tiene "cierta confianza en la humanidad" y en la capacidad de compromiso de la mayoría.

Una pequeña caja con objetos “preciosos y minúsculos”

En agosto de 2023, su proyecto literario recibió un impulso, cuando le entregaron una pequeña caja con varios sobres y fotografías del joven, "todas preciosas y minúsculas", desde su documento de identidad a su certificado de trabajo como aprendiz en Cerámiques de Dieulefit.

Con todo ello, armó esta obra que llega a las librerías ochenta años después de la muerte de Chaix, en un momento en el que, tal como va el mundo, el escritor no tiene duda de que hay que seguir "hablando de la ocupación, el colaboracionismo, el racismo y el fascismo".

También contribuyó a que pudiera acabar de darle forma a la obra su encuentro con Christiane Jouve, hija de Simone Reynier, quien era la novia de Chaix cuando pereció la noche del 23 de agosto de 1944, tras ser sorprendido en una emboscada con otros compañeros del maquis por varios tanques blindados alemanes.

Con todo ello, precisa, "podía contar una historia sin inventar nada, tirar de un hilo narrativo que me lanzaban".

El autor explica que gracias a André Chaix entiende "mejor" qué significa el "compromiso vital", lo que le ha llevado a preguntarse si hoy hay muchos jóvenes "dispuestos a morir por Francia", además de cuestionarse qué es hoy Francia para los más jóvenes.

“No creo que se pueda dar marcha atrás tan fácilmente”

Antisemita convencido, Hervé Le Tellier se muestra muy crítico con el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu y la "destrucción sistemática de Gaza" y tampoco deja pasar que con Donald Trump de nuevo como presidente de EE.UU. todo ello se ha agudizado.

Sobre lo ocurrido en Minneapolis, considera que, si bien está habiendo una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), también mucha gente se está organizando para enfrentarse a lo que están haciendo.

Tampoco piensa que la extrema derecha sea hoy mayoritaria entre los jóvenes, quienes, como muchas otras personas, "desean protección social, igualdad, educación gratuita o la igualdad entre hombres y mujeres".

"Estos combates, sociológicamente, no están ganados y creo que no se puede dar marcha atrás tan fácilmente", afirma.

