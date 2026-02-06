Hablar de la muerte en escena no es una tarea sencilla; hacerlo desde la mirada de una niña lo es aún menos. “¿Duermen los peces?”, obra dirigida por Karina Hurtado -al frente de la compañía Ánima Escénica-, asume ese riesgo con delicadeza y profundidad, proponiendo una experiencia teatral que aborda el duelo desde la infancia, sin subestimar la inteligencia emocional de niñas y niños, y abriendo un espacio de reflexión compartida entre generaciones.

La pieza, recomendada para mayores de ocho años y con una duración de 60 minutos, cuenta la historia de “Jette”, una niña de 10 años que intenta comprender la muerte de “Emilio”, su hermano menor. A través de preguntas que su padre no siempre puede responder, “Jette” reconstruye su vida después de la pérdida, atravesando la tristeza, la rabia y el desconcierto, hasta aprender a convivir con la ausencia. En escena, esas emociones toman forma a través de una poética visual donde las nubes negras del dolor, poco a poco, vuelven a ser blancas.

Para la directora, el punto de partida fue un encuentro personal y artístico con el texto del dramaturgo alemán Jens Raschke, una obra multipremiada en su país de origen. “Leí el texto y me gustó mucho; me pareció muy profundo e importante. Para quienes hemos vivido experiencias relacionadas con la pérdida de seres queridos, encontrar un texto que hable a las infancias sobre este tema es sumamente relevante”, explica, en entrevista con EL INFORMADOR. La identificación no fue solo intelectual: Karina perdió a su madre cuando era niña, experiencia que marcó su acercamiento al montaje. “A mí me hubiera gustado tener la posibilidad de ver una obra que me hablara de esa manera, que me ayudara a entender todas las preguntas que yo tenía entonces”.

Desde ahí, la decisión fue clara: contar el duelo sin ocultarlo, pero desde un lugar sensible. “Hablar de la muerte es hablar de algo que todos vamos a experimentar. No es una situación a la que podamos darle la vuelta”, señala la directora, quien subraya la importancia de ofrecer a las familias un espacio para dialogar sobre temas que suelen convertirse en tabú. “Ir al teatro y acercarse a estas temáticas de una forma gentil puede abrir la puerta a una reflexión muy necesaria, incluso para compartir en familia”. Aunque “¿Duermen los peces?” no fue escrita originalmente para títeres, Ánima Escénica decidió llevarla a escena a través de este lenguaje, combinando títeres de sombras, planos y bunraku, así como el trabajo actoral directo. “El lenguaje de los objetos y los títeres nos permitió sublimar el dolor sin evadirlo. No es escapismo; no le damos la vuelta al tema. Al contrario, lo enfrentamos, pero desde un lugar poético”, afirma Karina. La actriz en escena encarna múltiples personajes, alternando entre su cuerpo, su voz y los objetos, creando un universo visual que acompaña emocionalmente al público.

Una obra que ha viajado por el mundo

Estrenada en 2021 con apoyo del Circuito Nacional de Títeres y Objetos, la obra ha recorrido distintos estados de la República y festivales internacionales en Colombia y Costa Rica, además de participar en el Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz. En Guadalajara, ha mantenido una presencia constante, alcanzando recientemente las 50 representaciones, hito que será celebrado con la develación de una placa conmemorativa. “Llegar a 50 funciones no es fácil. Esta obra ha sido muy generosa con nosotros, nos ha abierto muchas puertas, y creo que tiene que ver con la historia que cuenta”, reconoce la directora.

Uno de los aspectos más reveladores del montaje ha sido la respuesta del público infantil. Lejos de rehuir el tema, niñas y niños se involucran activamente. “Algunos lloran, otros se ríen, otros preguntan. El teatro es un hecho vivo, compartido”, cuenta Karina. En una temporada, incluso se habilitó un pizarrón donde el público podía escribir mensajes a quienes ya no están. “Los niños escribían cosas muy sencillas y profundas: mensajes a sus abuelos, a sus papás, a sus gatitos. Era muy conmovedor, pero también muy catártico”.

Para la directora, esa apertura confirma que las infancias no necesitan ser protegidas del dolor, sino acompañadas. “Los adultos venimos cargados de prejuicios y miedos; los niños se acercan sin eso. Escuchar sus voces, sus preguntas y su forma de mirar el mundo es profundamente valioso”. En ese sentido, “¿Duermen los peces?” no solo habla de la muerte, sino de la vida y de la posibilidad de seguir adelante. “Es una obra que recuerda que el dolor cambia, se transforma. Hay días en los que las nubes son negras y otros en los que vuelven a ser blancas”.

La función, además de su valor artístico, se acompaña de facilidades de acceso: se ofrece un 20% de descuento en todas las localidades para estudiantes y maestros de cualquier institución, egresados y trabajadores de la UDG, egresados del ITESO y personas adultas mayores con credencial INAPAM, válido en taquillas del Conjunto Santander, con un máximo de dos boletos por persona.

La obra tendrá función el próximo domingo 8 de febrero a las 13:00 horas, en la sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Con “¿Duermen los peces?”, Ánima Escénica reafirma su vocación por un teatro que no evade los temas difíciles, sino que los coloca en escena con sensibilidad, invitando a niñas, niños y adultos a nombrar la pérdida, compartir el duelo y, sobre todo, a recordar -desde la ternura- lo bello que sigue siendo vivir.

