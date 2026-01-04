Resulta enternecedor, por no decir patético, pensar que el “amor a la naturaleza” es una herramienta válida hoy en día. Sin anestesia: este ambientalismo, llamémosle “romántico”, es tan útil hoy como un paraguas ante un tsunami. Mientras nos damos golpes de pecho por no usar popotes de plástico hemos transgredido ya siete de los nueve límites planetarios que garantizan la habitabilidad de la Tierra, las poblaciones de fauna silvestre se han desplomado casi un 70% en los últimos cincuenta años y los microplásticos ya colonizan la placenta humana. ¿Cómo pretendemos enfrentar el colapso sistémico de la biosfera armados únicamente con la nostalgia de un mundo virgen que ya ni siquiera existe? ¿Será posible deconstruir la racionalidad instrumental y depredadora que nos trajo a este abismo utilizando las mismas lógicas tibias que el sistema nos permite usar para “maquillar” su insostenibilidad?

La respuesta no está en seguir mirándonos el ombligo antropocéntrico. Debemos girar hacia corrientes radicales, como la ¿bien? conocida Ecología profunda o el pensamiento crítico post-humanista. Según Arne Næss, no estamos en el entorno, somos parte de la trama de la vida, y en esta trama domina erróneamente la jerarquía moral del ser humano. He ahí el lugar, la moral, donde deben explorarse parte de las causas profundas de este desajuste sociedad-naturaleza. O como también diría Donna Haraway, la naturaleza no es un templo sagrado y puro, sino un ente híbrido, complejo y herido; por tanto, curar estas heridas requiere intervención activa, no prescripciones idílicas. Este es el ambientalismo congruente con la realidad actual: el que elimina la arrogancia humana de creernos “salvadores” del planeta para reconocernos como compañeros de viaje en una nave que se hunde, pero con acción política, acción propositivo-transformadora, acción revolucionaria.

Si el ambientalismo tradicional, el “conservacionismo”, no trasciende el mero desarrollo de capacidades de conservación (valga la redundancia) para impulsar acciones políticas colectivas y transformantes, es un ejercicio estéril y, como dijimos, obsoleto. El cambio social debe ser la finalidad. De nada sirve la sensibilización si no se convierte en una herramienta de combate contra los modelos de producción, las narrativas de crecimiento infinito, y el comportamiento humano, que son algunas de las raíces crípticas de la problemática. Creer lo contrario es caer en pereza cognitiva, esa inercia mental que nos lleva a aceptar soluciones fáciles y cómodas ante problemas realmente complejos. Es la trampa del pensamiento simplista que nos hace creer que separar residuos y ahorrar luz es suficiente, válido y “sostenible” … El ambientalismo “romántico” conlleva soluciones superficiales, estéticas. El ambientalismo crítico propone soluciones de fondo, estructurales, aspirando a un cambio profundo, dinámico y transformante, un cambio de verdad.

Para finalizar perpetraremos un parricidio intelectual: Dejemos de adorar a los ídolos de barro del conservacionismo fundacional ya que para sobrevivir a la barbarie del Antropoceno la Primavera Silenciosa y el Almanaque del Condado de Arena ya no son nortes que guíen el camino; hoy son apenas tiernos cuentos para dormir a una humanidad que prefiere la nostalgia a la resistencia. Perdón, Rachel y Aldo.

Para saber

Crónicas del Antropoceno es un espacio para la reflexión sobre la época humana y sus consecuencias producido por el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara que incluye una columna y un podcast disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre el autor

Néstor Platero es geógrafo y maestro en educación ambiental. Coordina el área educativa del Museo de Ciencias Ambientales.

