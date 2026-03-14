El Museo Cabañas inaugura hoy la exposición “Deseos diferentes”, una muestra curada por la historiadora del arte y crítica francesa Dorothée Dupuis, que reúne el trabajo de diez artistas contemporáneas vinculadas a México. A través de distintos lenguajes -pintura, video, instalación, escultura y performance- la exposición propone una reflexión sobre la vigencia de los llamados “pensamientos de la diferencia”, una corriente surgida en el contexto de los movimientos feministas de la segunda mitad del siglo XX.

Aunque muchas de las conquistas sociales impulsadas por esos movimientos -como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la igualdad laboral o el reconocimiento del consentimiento- hoy forman parte del discurso público, la exposición plantea que las ideas filosóficas que dieron origen a esas luchas tienden a diluirse con el tiempo. Desde esa premisa, la muestra busca recuperar ese marco conceptual para explorar cómo el arte contemporáneo puede imaginar nuevas formas de pensar el cuerpo, el lenguaje y la relación entre lo humano y su entorno.

La exposición reúne obras de Claribel Calderius, Nicole Chaput, Débora Delmar, Elsa-Louise Manceaux, Melanie McLain, Adeline de Monseignat, Sofía Moreno, Berenice Olmedo, Athenea Papacostas y Paloma Rosenzweig, artistas que desarrollan su práctica en México y que, desde distintos enfoques, exploran problemáticas vinculadas con el género, el deseo y las formas de organización social.

Dupuis, fundadora de la revista de arte contemporáneo “Terremoto” y actual directora de “Temblores Publicaciones”, explica que el proyecto surgió a partir de su investigación doctoral sobre los pensamientos de la diferencia. Ese proceso la llevó a reconsiderar una corriente filosófica que, durante mucho tiempo, había sido interpretada de forma limitada.

“Cuando empecé a investigar estos pensamientos creía que se trataba de una visión un poco anticuada de la feminidad”, explica la curadora en entrevista con EL INFORMADOR. “Pero al profundizar me di cuenta de que en realidad no se trataba tanto de luchar por la igualdad en términos de derechos, sino de reclamar una subjetividad propia que no tenía nada que ver con las imposiciones sociales sobre lo que debía ser una mujer”.

En lugar de definir lo femenino en oposición a lo masculino, señala, estas pensadoras propusieron imaginar nuevos territorios de experiencia. “Las pensadoras de la diferencia decidieron inventar un nuevo territorio y partir desde cero para pensar lo que podía ser la mujer. Eso es muy fértil, porque permite ver cómo muchas artistas reinventan formas, lenguajes y maneras de relacionarse con el mundo que no responden a las expectativas sociales sobre lo femenino”.

El Museo Cabañas presenta una exposición que revisita las luchas feministas del siglo XX. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Tres núcleos para pensar el cuerpo

La exposición está organizada en torno a tres ejes conceptuales que articulan el recorrido por las obras. El primero se centra en el cuerpo, entendido como un espacio de transformación y emancipación frente a las categorías binarias tradicionales. En esta sección aparecen reflexiones sobre las potencialidades del cuerpo más allá de lo biológico, así como referencias a dimensiones simbólicas o espirituales. En este núcleo participan artistas como Sofía Moreno, Nicole Chaput o Claribel Calderius, cuyas obras exploran distintas dimensiones de la corporalidad, desde lo físico hasta lo ritual.

“El cuerpo aparece como un lugar a reclamar”, señala Dupuis. “Un cuerpo emancipado de su asignación de género, con potencialidades que pueden ir incluso más allá de lo biológico”.

El segundo eje aborda el lenguaje como una herramienta atravesada por relaciones de poder, pero también como un espacio desde el cual es posible imaginar nuevas formas de enunciación.

“Muchas de las obras intentan romper los códigos del lenguaje y también los lenguajes construidos -como el diseño o la representación- para encontrar un lugar desde el cual hablar con una voz propia”, explica la curadora. “Es una forma de liberar el lenguaje de estructuras que durante mucho tiempo han sido opresivas”.

Las artistas reunidas en este núcleo exploran cómo el acto de nombrar, narrar o expresar deseo puede convertirse en una estrategia para redefinir las formas de relación social. El tercer núcleo plantea una reflexión más abierta sobre otras formas de existencia y convivencia con el entorno. A través de imágenes de criaturas híbridas, elementos vegetales y referencias a procesos de gestación y transformación, las obras proponen vínculos renovados entre lo humano, la naturaleza y otras especies.

“Es una sala más libre, donde las obras forman una especie de paisaje”, explica Dupuis. “Aparecen criaturas híbridas, motivos vegetales, ciclos de transformación. Todo esto dialoga con ideas del ecofeminismo y también con nociones más contemporáneas sobre el cuerpo como algo mutable”, agrega.

Diez artistas contemporáneas dialogan sobre cuerpos, lenguaje y nuevas formas de convivencia con la naturaleza. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Arte, memoria y luchas sociales

Para la curadora, la exposición también funciona como un recordatorio de que muchos derechos que hoy parecen naturales fueron resultado de procesos históricos de lucha. “A veces olvidamos que muchas cosas que hoy parecen normales -tener una cuenta bancaria, exigir igualdad salarial, decidir sobre nuestro propio cuerpo- fueron conquistas por las que nuestras madres y abuelas tuvieron que luchar durante décadas”, señala.

En ese sentido, la muestra busca situarse dentro de un contexto contemporáneo en el que, según la curadora, resulta necesario recordar la fragilidad de esos avances. “En un momento como el actual, en el que existen fuerzas conservadoras que intentan cuestionar derechos fundamentales, es importante recordar que esas libertades no están garantizadas para siempre”.

Más que ofrecer una ilustración directa de conceptos teóricos, “Deseos diferentes” propone acercarse a las obras como imaginarios sensibles capaces de cuestionar aquello que suele considerarse natural en la organización social. “El arte permite imaginar otras posibilidades”, afirma Dupuis. “Permite pensar cómo podrían surgir formas distintas de relación, de deseo y de comunidad”.

Visita la muestra

La exposición “Deseos diferentes” se inaugura hoy a las 11:00 horas en el Museo Cabañas, con entrada libre al público.

CT