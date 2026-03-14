Arrancan las sesiones de Miércoles Literarios con escritoras

Los Miércoles Literarios arrancaron este pasado 11 de marzo en el Edificio Arroniz de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, su ciclo mensual dedicado a escritoras. La primera sesión contó la participación de la narradora mexicana Mónica Lavín.

Durante la sesión, Lavín ofreció una conversación cercana con el público. Habló sobre cómo surgió su interés por escribir, recordó episodios de su juventud y explicó el proceso creativo que ha acompañado la elaboración de sus obras. También comentó que, aunque desde temprana edad sentía inclinación por la literatura, inicialmente optó por estudiar biología antes de decidir dedicarse por completo a las letras.

“La maravilla de ser escritor es que de esto no se jubila uno; el deseo de tener un nuevo proyecto es una forma de estar vivo permanentemente”, expresó Lavín, al reflexionar sobre la pasión que impulsa a quienes se dedican a la literatura.

A lo largo del encuentro, Lavín habló también sobre las diferencias entre el cuento y la novela como formas narrativas. Mientras el cuento exige precisión y equilibrio, la novela permite explorar a los personajes y descubrir nuevas posibilidades a lo largo del proceso de escritura.

La sesión sirvió además como punto de partida para un ciclo dedicado a escritoras que se llevará a cabo a lo largo de marzo, una iniciativa pensada para visibilizar y celebrar la labor de autoras dentro de la literatura contemporánea.

Estas serán las próximas sesiones de Miércoles Literarios

Yolanda Ramírez Michel: sueños en un cofre de papel

Habrá una charla sobre su experiencia al escribir para la infancia el próximo miércoles 18 de marzo en punto de las 7 horas.

Mujeres irreverentes en nuestra historia: Antonieta Rivas Mercado

Habrá una charla y lectura dramatizada dirigida por Adriana Abundis con la actriz Rosa Estela Pérez Álvarez, el miércoles 25 de marzo en punto de las siete de la tarde.

La sede de los Miércoles Literarios es en la Biblioteca del Edificio Arroniz Zaragoza 224, en el centro de Guadalajara.

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AO

