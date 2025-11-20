Museo JOVEM: ¿Cuándo es su inauguración y qué actividades gratuitas habrá?

El nuevo Museo JOVEM —Jorge Vergara Museo— está listo para abrir sus puertas oficialmente en las instalaciones del Estadio Akron, en Zapopan, con un programa especial de actividades gratuitas durante su primer fin de semana.

El recinto, concebido como un espacio vivo donde el público no solo observa el arte sino que lo habita, se convierte en uno de los proyectos culturales más innovadores del país y el primero de su tipo ubicado dentro de un estadio.

Inauguración y actividades de apertura

La inauguración del Museo JOVEM está programada para el sábado 22 de noviembre a las 11:00 horas.

Desde ese momento y hasta la tarde, los visitantes podrán acceder de manera gratuita a recorridos guiados que permitirán conocer el espacio, la museografía, sus piezas inaugurales y la propuesta curatorial basada en la luz, la memoria y las emociones sensoriales. Estos recorridos se desarrollarán entre las 11:30 y las 16:30 horas.

Más tarde, a las 17:00 horas, el museo ofrecerá un espectáculo de video mapping diseñado especialmente para su apertura, seguido de un concierto inaugural a las 18:00 horas, también sin costo. Ambos forman parte del programa de celebración que busca presentar al público no solo un espacio expositivo sino un recinto de encuentro cultural.

El domingo 23 de noviembre habrá igualmente una agenda completa de actividades sin costo, que incluye una charla con el biólogo Sergio Ríos a las 10:30 horas, un brunch en la cafetería Birote a partir de las 11:00, un taller de cianotipia botánica programado para las 16:30 y una función de cine a las 18:00 horas.

Todas las actividades han sido diseñadas para mostrar la versatilidad del nuevo museo como un espacio formativo, artístico, comunitario y creativo. Para participar no será necesario registro previo durante el fin de semana inaugural.

Un museo de arte inmersivo en el Estadio Akron

Con una superficie aproximada de 2,000 metros cuadrados, el Museo JOVEM fue concebido arquitectónicamente como una especie de “grotto”, un espacio interior orgánico inspirado en la silueta del propio estadio. Uno de los elementos centrales del diseño es un pirul centenario que se mantiene en el interior como símbolo de raíz, permanencia y vida, convirtiéndose en una pieza central del recorrido emocional que propone el espacio.

Su exposición inaugural, titulada “Memoria Viva – Luz y sueños que transforman”, explora la luz como eje metafórico de movimiento, renovación y transformación personal. Instalaciones inmersivas como “Pulso Circular”, “Bosque de Prismas” y “Sueños” permiten al visitante no solo contemplar, sino interactuar con la pieza y reflexionar desde la experiencia sensorial.

Además de salas de exposición, el museo incluye espacios para talleres, proyecciones, conversatorios, áreas de descanso, una cafetería y una tienda, lo que lo proyecta como un punto de encuentro cultural más allá de las visitas tradicionales.

YC