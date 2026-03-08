Arte y comunidad se encuentran en el Art Fest 37

Ayer se realizó la edición 37 del Art Fest organizado por The American School Foundation of Guadalajara. El encuentro se ha consolidado como un espacio de formación artística y de vinculación con la comunidad, donde estudiantes, artistas y público conviven alrededor de distintas expresiones creativas.

La jornada se desarrolló de 11:00 a 18:00 horas en el plantel ubicado en Colomos 2300, en la colonia Italia Providencia, con entrada abierta al público. A lo largo del día, los visitantes pudieron recorrer exposiciones, participar en talleres interactivos y disfrutar de diversas actividades en el escenario; así como de una oferta gastronómica integrada por seis restaurantes.

Uno de los ejes de esta edición fue el homenaje al artista visual Víctor Haro, invitado especial del festival. Originario de Sonora y radicado en Guadalajara, Haro ha desarrollado una obra centrada en la figura humana y su entorno. Aunque su trabajo suele clasificarse dentro del hiperrealismo, el artista destaca por una técnica que mantiene visible la pincelada, reafirmando el carácter pictórico de sus piezas.

Para Haro, el arte surge de la capacidad de observar y absorber el entorno. Esa mirada ha dado forma a exposiciones donde reflexiona sobre procesos emocionales y existenciales, como el acto de dejar ir o la necesidad de renovarse y renacer. Su trayectoria incluye exhibiciones en México, Argentina, Colombia, España y Estados Unidos.

Durante el festival, el artista trabajó de cerca con los estudiantes, particularmente en uno de los proyectos más representativos de esta edición: un políptico realizado por alumnos de séptimo grado. La obra está conformada por seis piezas que, al integrarse, construyen una sola composición colectiva, resultado del diálogo creativo entre los jóvenes y el artista invitado.

El encuentro también reunió a 38 artistas con stands propios, además de tres galerías invitadas. A esta oferta se sumó la exhibición de trabajos realizados por estudiantes de distintos niveles académicos, desde kínder hasta preparatoria. En el caso de los alumnos de high school inscritos en clases avanzadas y de honores, las piezas formaron parte de la muestra principal.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la subasta de arte, dirigida por el martillero Luis Eduardo López. En esta ocasión se ofrecieron 19 piezas elaboradas por estudiantes, además de una obra intervenida junto al artista invitado.

Gabriela Castañeda, coordinadora del evento, explicó que la incorporación de obras estudiantiles en la subasta comenzó hace algunos años y ha tenido resultados inesperados.

“Hace cuatro años decidimos empezar a poner obra de los alumnos de la clase avanzada de arte durante la subasta y la verdad que fue un resultado que nos sorprendió mucho”, señaló.

De acuerdo con Castañeda, las piezas comenzaron a despertar interés más allá del círculo familiar de los estudiantes. “La obra de los alumnos, sin ser comprada por sus padres ni familiares, empezó a tener éxito en las dos subastas que se hicieron fuera del campus”, recordó.

Esa experiencia motivó a integrar la subasta directamente al festival. “Fue aquí que decidimos hacerla dentro del Art Fest para todos aquellos que aprecian el arte y quieren impulsar este talento joven”, explicó.

La coordinadora añadió que el objetivo también es formativo, acercar a los estudiantes más pequeños a las dinámicas del mundo del arte. “Creemos que es un buen momento no nada más para presentar la obra a toda la comunidad tapatía, sino para que nuestros hijos más pequeños aprendan y se motiven sobre lo que es una subasta”, finalizó.