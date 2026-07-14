Joselo Rangel presenta Final feliz ante el público tapatío

El músico y escritor Joselo Rangel, reconocido como guitarrista y fundador de Café Tacvba, regresará a Guadalajara para presentar Final feliz, su más reciente libro de cuentos, en un encuentro con lectores que se realizará el próximo 30 de julio en la Librería Carlos Fuentes .

La actividad, titulada “De cerca con Joselo Rangel”, se llevará a cabo de 18:00 a 19:00 horas en el salón de planta baja del recinto, ubicado en Periférico Norte 1695, en Zapopan. El encuentro ofrecerá al público la oportunidad de conocer el proceso creativo del autor , así como de conversar sobre una obra que marca su regreso a la narrativa breve.

Publicado por Seix Barral, Final feliz reúne 12 relatos en los que Joselo Rangel mezcla elementos de la realidad con la fantasía para construir historias donde aparecen personajes enfrentados a la fe, la memoria, la familia, el amor, la nostalgia y el deseo. El volumen también explora escenarios que transitan entre lo cotidiano y lo extraordinario, con situaciones que van desde cultos insólitos hasta portales hacia otras dimensiones.

Aunque su nombre está ligado desde hace casi cuatro décadas a Café Tacvba, Rangel ha desarrollado de manera paralela una trayectoria literaria . Ha publicado los libros CRockónicas Marcianas, One Hit Wonder, la novela Los desesperados y el cuento infantil La niña aburrida, además de colaborar en distintos medios con textos sobre música y cultura.

En entrevistas recientes con El Informador, el autor explicó que los cuentos de Final feliz parten de experiencias personales llevadas al límite mediante la imaginación, una fórmula con la que busca cuestionar la realidad a través de elementos fantásticos. La colección también refleja inquietudes sobre la paternidad, las relaciones familiares y la necesidad humana de creer en algo, temas que atraviesan los distintos relatos.

SV