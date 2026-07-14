Programa cultural Francia-México en CDMX, Guadalajara y Monterrey

México y Francia conmemorarán dos siglos de relaciones diplomáticas con un amplio programa cultural que incluirá actividades de artes escénicas, cine, literatura, artes visuales, patrimonio, gastronomía y otras expresiones artísticas, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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La celebración se desarrollará del 1 de septiembre al 29 de noviembre y contará con la colaboración de instituciones como la UNAM y el INBAL, así como de importantes encuentros culturales, entre ellos el Festival Internacional Cervantino —que tendrá a Francia como país invitado de honor—, el Festival de Música de Morelia, el festival gastronómico ¡Qué gusto! y las ferias internacionales del libro de Guadalajara, el Zócalo y Monterrey, entre otros.

Destacan en el programa la presentación de los libros "Tres entradas a México", de J. M. G. Le Clézio, y Koljós, de Emmanuel Carrère, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey; y el conversatorio sobre justicia de género y el caso de Gisèle Pélicot con la presencia de los abogados litigantes Stéphane Babonneau y Antoine Camus en la FIL de Guadalajara.

De los 200 eventos del programa y la participación de alrededor de 250 exponentes, un tema relevante es el patrimonio con las exhibiciones paralelas del Códice Boturini en la Bibliothèque Nationale de France y del Códice Azcatitlán en el Museo Nacional de Antropología. Así como el simposio internacional "Los códices: últimos avances de la investigación" también en el Museo Nacional de Antropología a finales de septiembre.

La serie de actividades abrirá con la muestra Francia-México, 200 años de relación y amistad . Resonancias, disonancias y contrapuntos el 1 de septiembre en la Biblioteca Vasconcelos, muestra hecha bajo la curaduría de Philippe Ollé-Laprune y Conrado Tostado y con el apoyo del Acervo Histórico Diplomático y el Centro de Estudio Mexicanos y Centroamericanos.

El 12 de noviembre se inaugurará Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou sobre el arte cinético, el Op Art y las vanguardias. Entre las obras de teatro destaca la adaptación de “El acontecimiento”, de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022 Annie Ernaux:

L'événement,obra de Françoise Gillard y Denis Podalydès, que se presenta en el Auditorio del MUAC (Festival CulturaUNAM) el 1 y 2 de octubre, y en el Teatro del Centro de las Artes de Monterrey, Nuevo León, el 4 de octubre.

El amor en la vejez es abordado por Mohamed El Khatib con "La vida secreta de los viejos", que tendrá fechas en el Cervantino (3 y 4 de octubre en el Teatro Principal) y en el Festival CulturaUNAM (Teatro Juan Ruiz de Alarcón 26 y 27 de septiembre).

También en el Cervantino, Émilie Rousset, del Centro Dramático Nacional de Orléans presenta Asuntos familiares sobre la crueldad del sistema y las instituciones (también estará en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la UNAM).

En danza hay varias presentaciones francomexicanas: el colectivo (LA) HORDEL llevará a diversos recintos de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León su obra de danza contemporánea Room with a view. Pero también están Omphalos, de Damien Jalet, y Rave Lucid México, de la compañía MazelFreten.

KR