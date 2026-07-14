Martes, 14 de Julio 2026

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Programa cultural Francia-México en CDMX, Guadalajara y Monterrey

La gran fiesta franco-mexicana incluirá actividades de arte, cine, literatura, gastronomía y patrimonio, con la participación de instituciones y festivales de ambos países

Por: SUN .

La extensa agenda cultural que se vivirá en los próximos meses tiene como telón de fondo un importante hito diplomático de 200 años entre ambas naciones. Gobierno de México

La extensa agenda cultural que se vivirá en los próximos meses tiene como telón de fondo un importante hito diplomático de 200 años entre ambas naciones. Gobierno de México

México y Francia conmemorarán dos siglos de relaciones diplomáticas con un amplio programa cultural que incluirá actividades de artes escénicas, cine, literatura, artes visuales, patrimonio, gastronomía y otras expresiones artísticas, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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La celebración se desarrollará del 1 de septiembre al 29 de noviembre y contará con la colaboración de instituciones como la UNAM y el INBAL, así como de importantes encuentros culturales, entre ellos el Festival Internacional Cervantino —que tendrá a Francia como país invitado de honor—, el Festival de Música de Morelia, el festival gastronómico ¡Qué gusto! y las ferias internacionales del libro de Guadalajara, el Zócalo y Monterrey, entre otros.

Destacan en el programa la presentación de los libros "Tres entradas a México", de J. M. G. Le Clézio, y Koljós, de Emmanuel Carrère, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey; y el conversatorio sobre justicia de género y el caso de Gisèle Pélicot con la presencia de los abogados litigantes Stéphane Babonneau y Antoine Camus en la FIL de Guadalajara.

De los 200 eventos del programa y la participación de alrededor de 250 exponentes, un tema relevante es el patrimonio con las exhibiciones paralelas del Códice Boturini en la Bibliothèque Nationale de France y del Códice Azcatitlán en el Museo Nacional de Antropología. Así como el simposio internacional "Los códices: últimos avances de la investigación" también en el Museo Nacional de Antropología a finales de septiembre.

La serie de actividades abrirá con la muestra Francia-México, 200 años de relación y amistad. Resonancias, disonancias y contrapuntos el 1 de septiembre en la Biblioteca Vasconcelos, muestra hecha bajo la curaduría de Philippe Ollé-Laprune y Conrado Tostado y con el apoyo del Acervo Histórico Diplomático y el Centro de Estudio Mexicanos y Centroamericanos. 

El 12 de noviembre se inaugurará Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou sobre el arte cinético, el Op Art y las vanguardias. Entre las obras de teatro destaca la adaptación de “El acontecimiento”, de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022 Annie Ernaux: 

L'événement,obra de Françoise Gillard y Denis Podalydès, que se presenta en el Auditorio del MUAC (Festival CulturaUNAM) el 1 y 2 de octubre, y en el Teatro del Centro de las Artes de Monterrey, Nuevo León, el 4 de octubre. 

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El amor en la vejez es abordado por Mohamed El Khatib con "La vida secreta de los viejos", que tendrá fechas en el Cervantino (3 y 4 de octubre en el Teatro Principal) y en el Festival CulturaUNAM (Teatro Juan Ruiz de Alarcón 26 y 27 de septiembre). 

También en el Cervantino, Émilie Rousset, del Centro Dramático Nacional de Orléans presenta Asuntos familiares sobre la crueldad del sistema y las instituciones (también estará en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la UNAM).

En danza hay varias presentaciones francomexicanas: el colectivo (LA) HORDEL llevará a diversos recintos de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León su obra de danza contemporánea Room with a view. Pero también están Omphalos, de Damien Jalet, y Rave Lucid México, de la compañía MazelFreten.

KR

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