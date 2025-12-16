Hay Festival: Restrepo y Caputo se bajan del encuentro por invitación a Corina Machado

Los escritores colombianos Laura Restrepo y Giuseppe Caputo cancelaron su participación en la edición 21 del Hay Festival Cartagena, en respuesta a la invitación de la política venezolana María Corina Machado, quien está programada como participante en el encuentro cultural y literario que se celebrará en la ciudad colombiana del 29 de enero al 1 de febrero. A esta decisión se sumó también la autora dominicana Mikaelah Drullard, quien anunció que no formará parte del festival.

Fue a través de una carta dirigida a la directora general del Hay Festival, Cristina Fuentes de la Roche, que Restrepo informó sobre su decisión de no participar en el encuentro, y menciona directamente que su decisión se debe a la invitación a Corina Machado como ponente en el festival.

“Mi querida Cristina: debo cancelar mi asistencia al Hay Festival de Cartagena 2026, al cual gentilmente me has invitado como ponente. El motivo es la asistencia al mismo de la señora María Corina Machado, activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina”.

La autora de conocidas obras como “Delirio” y “La multitud errante” expresó en su escrito que mantiene una amistad con Fuentes de la Roche y por el equipo organizador del Hay Festival, sin embargo, la decisión de invitar a María Corina Machado “es pasarse de la raya”.

“Pero invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya. No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino que se la rechaza sin miramientos”, señaló la escritora.

María Corina Machado. La invitación a la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año al Hay Festival Cartagena ha generado rechazo y debate entre integrantes de la comunidad literaria. AFP

Por su parte, el escritor Giuseppe Caputo también dirigió una carta en redes sociales al Hay Festival, donde expresó su postura sobre la participación de María Corina Machado en el encuentro, y señaló que le parece “un problema grave la presencia de la política venezolana en el festival, ya que es una legitimadora de una invasión militar”, apuntó.

“Me pregunto por el significado que el festival le da a la invitación a María Corina Machado más allá de haber ganado ese premio históricamente polémico: si verdaderamente importa su discurso y su figura, o si lo único que importa es el dudoso prestigio del galardón”.

Y agregó: “Me parece un problema grave el bombo que se le da a una política que está funcionando como legitimadora de una invasión militar, amangualada con genocidas, fascistas y criminales de guerra como Trump y Netanyahu; pienso que, ante la grave coyuntura de ascendente violencia imperial es mejor cancelar la participación en un festival que sucede al frente de las bombardeadas aguas del Mar Caribe y que ha decidido invitar a quien dedicó un premio de paz al fascista responsable de estos crímenes”.

Ayer, el Hay Festival emitió un comunicado donde afirmó que el encuentro “no se alinea ni se suscribe con las opiniones, posiciones o declaraciones de quienes participan en sus actividades ni con sus posicionamientos políticos”.

“Invitamos a la participación crítica de participantes y público en el festival”, declaró el festival, a la vez que indicó “el respeto” a la decisión de no participación de Restrepo y Giuseppe Caputo.

De acuerdo con el programa del Hay Festival Cartagena, la participación de Machado está programada para el viernes 30 de enero a las 19:30 horas en el Auditorio Getsemaní, en donde conversará con Moisés Naím sobre “tantos años de resistencia, sobre los esfuerzos por unificar la oposición al régimen, su liderazgo en la campaña electoral del 2024 y la esperanza de un futuro mejor para Venezuela”.

Se especifica que la participación de Machado será digital.