Fallece Mónica Maristain, referente del periodismo cultural en México

La periodista cultural Mónica Maristain, una de las voces más persistentes y críticas del periodismo iberoamericano, falleció este martes 16 de diciembre. Su muerte provocó reacciones inmediatas en el ámbito cultural, particularmente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, espacio que acompañó de cerca durante años y que fue, además, el último evento que cubrió profesionalmente a inicios de este mes.

Fue la propia FIL Guadalajara la que dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mónica Maristain, editora, periodista y amiga entrañable de la FIL Guadalajara. Extendemos nuestras condolencias a su familia, sus amistades y a la comunidad de los medios de comunicación. Descanse en paz”.

Nacida en Argentina, Mónica Maristain se estableció en México en el año 2000, país en el que desarrolló gran parte de su carrera y desde donde construyó una mirada crítica, incómoda y profundamente comprometida con la cultura. A lo largo de tres décadas de trayectoria, transitó por distintos formatos editoriales y redacciones, siempre con una vocación clara por el periodismo cultural entendido como un ejercicio de pensamiento y diálogo.

Dirigió revistas como Cuerpo & Mente, La Contumancia y Playboy Latinoamérica, experiencias que reflejan la amplitud de registros que supo manejar, desde la divulgación cultural hasta la reflexión social. Su trabajo editorial también dejó huella en medios de alcance nacional, donde se desempeñó como editora en El Universal y Sin Embargo, consolidando un perfil profesional marcado por la exigencia, la curiosidad y la independencia.

En 2011 dio un paso decisivo al fundar MaremotoM, un periódico digital concebido como un espacio propio para la entrevista profunda, la crítica cultural y la conversación con escritores, artistas e intelectuales. Desde ahí, Maristain impulsó una plataforma que se distinguió por su tono frontal y por la apuesta a contenidos de largo aliento, en un entorno mediático cada vez más acelerado.

Además de su labor periodística, fue autora de diversos libros que dan cuenta de sus intereses y obsesiones: la literatura —con especial atención a Roberto Bolaño—, el futbol y la cultura como territorio de disputa y memoria. Su más reciente publicación, Leeré hasta mi muerte, editada por Libreros.

