Cultura | FIL GUADALAJARA 2025

¿Cómo asistir a la conferencia gratuita de Richard Gere en la FIL 2025? Fecha y hora

Por: Elsy Angélica Elizondo

La participación de Gere forma parte del programa que reafirma a la FIL Guadalajara como el mayor encuentro cultural en lengua española. EFE / ARCHIVO

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 promete acaparar reflectores con una sorpresa: la visita del reconocido actor y activista estadounidense Richard Gere, quien llegará a la capital jalisciense para ofrecer una conferencia dedicada al cuidado del planeta y la responsabilidad social compartida.

Richard Gere, estrella invitada a la FIL Guadalajara 2025

Consolidada como un espacio donde la literatura se entrelaza con el cine, la música y las ideas que marcan el presente, la FIL vuelve a apostar por figuras de talla mundial. La presencia de Gere —recordado por películas icónicas como Mujer bonita, American Gigolo y Días de gloria— refuerza el espíritu del encuentro: abrir el diálogo entre la cultura, la conciencia social y las causas globales.

LEE: Eduardo Mendoza inaugura el Salón Literario Carlos Fuentes con reflexión sobre Barcelona

Más allá de su legado cinematográfico, Richard Gere se ha distinguido por su compromiso con el activismo humanitario y ambiental, así como por su trabajo en temas de derechos humanos y bienestar social. Esa mirada será el corazón de su participación en Guadalajara.

“Compasión en acción”, la charla que conectará arte y conciencia

El actor encabezará la conferencia “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestren el camino”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la relación entre espiritualidad, acción social y sostenibilidad.

Según los organizadores, Gere abordará cómo enfrentar la crisis ambiental desde la empatía, la responsabilidad colectiva y el respeto hacia las comunidades. Su mensaje busca inspirar a públicos de todas las edades a repensar la forma en que habitamos el mundo.

Fecha, hora y acceso al evento

La presentación de Richard Gere está programada para el jueves 4 de diciembre a las 19:30 horas, en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara.

El acceso será gratuito, aunque dada la expectación que genera su visita, se recomienda llegar con anticipación para asegurar asiento.

Recomendaciones para asistir

  • Acudir al menos una hora antes del inicio.
  • Consultar las redes oficiales de la FIL Guadalajara para verificar actualizaciones.
  • Tomar en cuenta la alta demanda de los eventos con invitados internacionales.

La participación de Gere forma parte del programa que reafirma a la FIL Guadalajara como el mayor encuentro cultural en lengua española, donde cada edición renueva el diálogo entre arte, pensamiento y acción global. 

