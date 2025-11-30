La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 promete acaparar reflectores con una sorpresa: la visita del reconocido actor y activista estadounidense Richard Gere , quien llegará a la capital jalisciense para ofrecer una conferencia dedicada al cuidado del planeta y la responsabilidad social compartida.

Richard Gere, estrella invitada a la FIL Guadalajara 2025

Consolidada como un espacio donde la literatura se entrelaza con el cine, la música y las ideas que marcan el presente, la FIL vuelve a apostar por figuras de talla mundial. La presencia de Gere —recordado por películas icónicas como Mujer bonita, American Gigolo y Días de gloria— refuerza el espíritu del encuentro: abrir el diálogo entre la cultura, la conciencia social y las causas globales.

Más allá de su legado cinematográfico, Richard Gere se ha distinguido por su compromiso con el activismo humanitario y ambiental, así como por su trabajo en temas de derechos humanos y bienestar social. Esa mirada será el corazón de su participación en Guadalajara.

“Compasión en acción”, la charla que conectará arte y conciencia

El actor encabezará la conferencia “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestren el camino” , una propuesta que invita a reflexionar sobre la relación entre espiritualidad, acción social y sostenibilidad.

Según los organizadores, Gere abordará cómo enfrentar la crisis ambiental desde la empatía, la responsabilidad colectiva y el respeto hacia las comunidades. Su mensaje busca inspirar a públicos de todas las edades a repensar la forma en que habitamos el mundo.

Fecha, hora y acceso al evento

La presentación de Richard Gere está programada para el jueves 4 de diciembre a las 19:30 horas, en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara.

El acceso será gratuito, aunque dada la expectación que genera su visita, se recomienda llegar con anticipación para asegurar asiento.

Recomendaciones para asistir

Acudir al menos una hora antes del inicio.

Consultar las redes oficiales de la FIL Guadalajara para verificar actualizaciones.

Tomar en cuenta la alta demanda de los eventos con invitados internacionales.

La participación de Gere forma parte del programa que reafirma a la FIL Guadalajara como el mayor encuentro cultural en lengua española, donde cada edición renueva el diálogo entre arte, pensamiento y acción global.

