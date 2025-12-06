Feria del Libro de Roma arrancó entre polémicas por esta editorial

La Feria del Libro de Roma arrancó este pasado jueves con polémica ante la presencia de una editorial acusada por decenas de escritores de ser neofascista, lo que llevó a autores como Zerocalcare a retirarse de la muestra, mientras que la organización defiende que la lucha contra el fascismo no pasa por boicotear el evento.

"La feria ha dado una respuesta muy clara: es difícil hacer una valoración preventiva sobre lo que publica un editor", afirmó a EFE la presidenta de la feria, Annamaria Malato, quien defendió que no se combate el fascismo "boicoteando una feria".

Sobre la retirada de autores como el popular Zerocalcare, dibujante de cómics y creador de series animadas como "Cortar por la línea de puntos", dijo que es una ausencia que sentirán: "Él ha crecido junto a nuestra feria. Lleva veinticuatro años viniendo, así que sin duda lo echaremos de menos", alegó.

Durante el evento, EFE intentó sin éxito recabar la postura de la editorial en cuestión, Passaggio al Bosco, cuyos representantes declinaron hacer declaraciones y se remitieron a los mensajes que han difundido en redes sociales, donde defienden que su presencia es legítima y que participan en el ejercicio de su labor editorial "en un festival del libro que lleva en su título el principio de libertad".

Passaggio al Bosco es una editorial que cuenta en su catálogo con numerosos títulos sobre los totalitarismos europeos del siglo XX y sobre figuras como León Degrelle, neofascista belga que combatió en la II Guerra Mundial con la Waffen (cuerpo de combate) de las SS de Adolf Hitler.

Fundada en 2017 en Florencia por la asociación ultraderechista Casaggi, la editorial se presenta en su web como "una casa editorial libre y militante", ajena a los "dogmas del mercado".

Según medios locales, en la jornada de apertura de la muestra romana, un grupo de estudiantes se concentró frente al stand y criticaron la exposición de este tipo de libros, donde no faltaban varios relacionados con el activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado en septiembre, u otros sobre el papel de la mujer.

Ausencia del Ayuntamiento de Roma

La feria se inauguró con la asistencia de cientos de personas, incluidos numerosos estudiantes, que llenaron los puestos desde la apertura, aunque llamó la atención la ausencia de instituciones como el Ayuntamiento de Roma (dirigido por Roberto Gualtieri, Partido Democrático, centroizquierda) en la rueda de prensa de presentación.

Gabrielle, un profesor que visitaba la feria y seguidor de Zerocalcare, declaró a EFE que duda de si la presencia o la ausencia de la editorial en la feria sea "la mejor solución ante la polémica".

"Tú puedes, como individuo, rechazar o distanciarte de algo, que es una iniciativa más que legítima. No sé si tiene sentido pedir esto a toda una feria, a todo un festival. Son dos cosas separadas", opinó.

Los escritores y las editoriales también estaban al tanto de la controversia. Entre ellos, Alessandro Genovese, que se encontraba firmando en uno de los puestos, manifestó que los lectores eligen lo que quieren leer, por lo que "hay gente a la que le gusta este tipo de literatura": "Aunque espero que sea poca", apuntilló.

La Feria del Libro de Roma, cuyo lema es "Más libros, más libertad", está centrada en pequeñas y medianas editoriales, cuenta con 600 expositores y está organizada por la Asociación Italiana de Editores (AIE).

