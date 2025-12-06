Estamos en los últimos dos días de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en su edición 2025. Te queda poco tiempo para darte una vuelta a la Expo Guadalajara y quizá te sirvan las siguientes recomendaciones lanzadas por The New Tork Times quien, en vísperas del fin de año, ha publicado su lista con los libros que marcaron el 2025.

Cabe destacar que dicha lista está compuesta mayoritariamente por libros escritos en inglés. Sin embargo, hay algunos pocos que ya se encuentran traducidos a nuestro idioma. La publicación del medio estadounidense tomó como esquema dos géneros que abarcan muchas tipologías de textos: Ficción y No ficción.

Sin ningún orden jerárquico, el NYT ha elegido diez publicaciones, cinco en cada rubro, como los mejores libros del 2025. Revisa la lista detalladamente.

Estos son los mejores libros del 2025, según The New York Times

Ficción

Angel Down de Daniel Kraus editado por

de Daniel Kraus editado por El director de Daniel Kehlmann editado por Random House

de Daniel Kehlmann editado por Random House La soledad de Sonia y Sunny de Kiran Desai editado por Random House

de Kiran Desai editado por Random House The Sisters de Jonas Hassen Khemiri editado por Farrar, Straus and Giroux, hasta el momento sin traducción al español

de Jonas Hassen Khemiri editado por Farrar, Straus and Giroux, hasta el momento sin traducción al español Stone Yard Devotional de Charlotte Wood editado por Allen & Unwin, hasta el momento sin traducción al español

No ficción

A Marriage at Sea A True Story of Love, Obsession, and Shipwreck de Sophie Elmhirst editado por Random House, hasta el momento sin traducción al español

de Sophie Elmhirst editado por Random House, hasta el momento sin traducción al español Mother Emanuel: Two Centuries of Race, Resistance, and Forgiveness in One Charleston Church e Kevin Sack, hasta el momento sin traducción al español

in One Charleston Church e Kevin Sack, hasta el momento sin traducción al español Mi refugio y mi tormenta de Arundhati Roy editado por Random House

de Arundhati Roy editado por Random House There Is No Place for Us: Working and Homeless in America de Brian Goldstone editado por Random House, hasta el momento sin traducción al español

in America de Brian Goldstone editado por Random House, hasta el momento sin traducción al español Wild Thing: A Life of Paul Gauguin de Sue Prideaux, hasta el momento sin traducción al español

