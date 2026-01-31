La participación del Museo Raúl Anguiano (MURA) en el ART WKND GDL 2026 se concreta con la apertura simultánea de tres exposiciones. Para Joao Rodríguez Murillo, director del museo, esta presencia responde a una dinámica que se ha consolidado desde la comunidad artística. “Nos sumamos otra vez a esta actividad que sucede en la ciudad y que se realiza desde la misma comunidad artística, con varios agentes culturales, gestores, curadores y directores de galerías”, señaló en entrevista con EL INFORMADOR. Añadió que el museo busca funcionar como un espacio de colaboración. “Desde el museo podemos hacer otra vez esta colaboración con la comunidad artística y presentar tres exposiciones este fin de semana”.

Una de las muestras es “Venganza en flor”, de Milena Muzquiz, bajo la curaduría de Marco Valtierra. Se trata de la primera exposición individual de la artista en un museo en México. La exhibición reúne pintura, cerámica e instalación, con obras realizadas específicamente para el MURA. A partir de objetos de uso cotidiano -como cortinas, fuentes o utensilios-, las piezas se reconfiguran dentro del espacio expositivo. Muzquiz, nacida en Tijuana y con una trayectoria entre distintas ciudades, presenta un conjunto de trabajos que transitan entre lo pictórico y lo escultórico. La muestra permanecerá abierta desde hoy y hasta el 12 de abril.

En otra de las salas se presenta “Ischýs”, de Berenice Olmedo, también con curaduría de Marco Valtierra. La exposición reúne esculturas realizadas a partir de prótesis, órtesis y dispositivos médicos recuperados. Rodríguez Murillo explicó que el trabajo de Olmedo “hace una referencia al cuerpo, a las distintas corporalidades, a la inclusión y a grupos vulnerables, a partir de una escultura construida con elementos recuperados y distintos ensambles”. Las obras fueron producidas ex profeso y se articulan como estructuras que dependen de sistemas de soporte. “Ischýs” podrá visitarse desde hoy y hasta el 18 de abril.

“Venganza en flor”, de Milena Muzquiz. La exhibición reúne pintura, cerámica e instalación. CORTESÍA

La tercera propuesta es la exposición colectiva “Hace falta distancia para estar cerca”, integrada por obras de veinte artistas vinculados a la Academia de Bellas Artes de Leipzig (HGB), en Alemania. La muestra aborda la distancia como experiencia física y afectiva, y reúne trabajos de instalación, fotografía, pintura e intervenciones en sala. El director del MURA señaló que se trata de “artistas muy jóvenes que trabajan el tema de la distancia, el extrañar y la parte afectiva a partir de esa separación”.

Los artistas que participan son: Adrian Lück, Axel Babini, Charlotte Walter, David Milan Albrecht, David Schröder, Jana Ehls, Katharina Bayer, Klara Fischer, Kolja Kärtner Sainz, Lennard Bernd Becker, Mailand / Innenhof, Malwine Farwig, Paul Weiher, Philip Hagen, Rodrigo Alcocer de Garay, Stephen Stahn, Svenja Frese, Tatjana Hub y Zoe Popp. Esta exposición permanecerá abierta hasta el 12 de abril.

Actividades formativas

Además de las exposiciones, el programa incluye una charla previa a las inauguraciones. Hoy, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la conversación “El arte también envejece. ¿Qué significa conservar en tiempos de inmediatez?”, a cargo de Sarahi Tirado. La actividad propone reflexionar sobre la conservación del arte contemporáneo frente a nuevas materialidades, tecnologías y condiciones de producción. Rodríguez Murillo subrayó que estas acciones buscan ampliar el alcance del museo. “No solo se trata de presentar exposiciones en sala, sino también de reforzar el fin de semana del arte con actividades formativas”.

La agenda del MURA se extiende fuera del edificio con la intervención Castillo efímero, del artista Juan Carlos Guerrerosantos, instalada en la Galería Urbana de la Avenida Chapultepec. Esta participación forma parte de un trabajo coordinado entre museos y galerías de Guadalajara a partir de su ubicación geográfica. “Lo que queremos es generar un circuito de recorrido de exhibiciones, una extensión del museo hacia el espacio público”, explicó el director.

En el contexto de ART WKND GDL, Rodríguez Murillo también se involucra como artista, con la apertura en su estudio de la muestra “Unir punto”, proyecto de gráfica, video y haiku. El dibujo como una práctica y no como una técnica. La escritura, el claroscuro de sombras y reflejos, objetos encontrados y mostrados como dibujo. Cuenta con la curaduría de Abril Cortés.

“Son actividades que realiza la misma comunidad artística, de la que me siento parte. Me toca jugar de los dos lados: desde la parte institucional y también como creador”, comentó.

Sobre la multiplicidad de nombres que ha adoptado la plataforma en distintos momentos, el director consideró que responde a un proceso orgánico. “Es un movimiento natural de la misma comunidad. Puede ser confuso en términos de comunicación, pero lo que provoca es una gran participación local y también un turismo que empieza a ubicar a Guadalajara como un punto clave antes de la feria en Ciudad de México”, finalizó.

CT