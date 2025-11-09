Santoscoy expande su mundo creativo en Madrid

El artista tapatío Juan Carlos Santoscoy continúa ampliando las fronteras del arte mexicano con su participación en la exposición “Universos Compartidos”, una muestra colectiva que se presenta en Madrid bajo la dirección del colectivo NuKleo5. La exposición reúne a cinco creadores que, desde distintas disciplinas y lenguajes visuales, construyen un diálogo común en torno a la figura de “Los Diminutos”, pequeños personajes simbólicos que representan la condición humana en tiempos de cambio. La muestra fue inaugurada el pasado 6 de noviembre y permanecerá abierta al público hasta el 1 de diciembre.

NuKleo5 es un proyecto dirigido por el artista Jesús Alcolea, quien ha reunido a autores con un alto nivel técnico y conceptual para construir una experiencia museográfica sólida y coherente. En este marco, la obra de Santoscoy resalta por su potencia visual y por la fusión de materiales que caracteriza su lenguaje: combina tinta e hilo para crear composiciones que sugieren movimiento, energía y transformación. Su serie “Algoritmos del caos”, presentada en la muestra, invita a reflexionar sobre la fragilidad de los equilibrios naturales, el impacto del cambio climático y la capacidad humana para adaptarse a escenarios en constante transformación.

“Es una exposición muy completa, y es un paso muy importante para mí, ya que este colectivo se llama Nukleo5, y estoy con cuatro artistas con mucha fuerza en Madrid, artistas con gran trascendencia”, cuenta Santoscoy en entrevista con EL INFORMADOR. “El hecho de estar con ellos significa que ya estamos encaminados a exponer juntos en marzo en Berlín, en la Embajada de México, y luego iremos a Shanghái, en China. También estamos en pláticas para cerrar otra exposición en Dubái. Es un grupo muy potente, con mucha calidad en la museografía y en la obra. Además, está auspiciado por el gobierno de Madrid. Es un proyecto ambicioso y enriquecedor, y por eso para mí es importante compartirlo en mi tierra, con Guadalajara”.

La propuesta de Santoscoy no sólo se distingue por su técnica, sino por su profundidad temática. A través de colores intensos, tramas orgánicas y composiciones de gran formato -algunas de 190 por 190 centímetros-, el artista invita a mirar el caos como una forma de belleza y de orden natural. En conjunto con las piezas de Alcolea, en las que diminutos seres humanos habitan mundos fantásticos, el resultado es una conversación entre lo micro y lo macro, entre lo tangible y lo imaginario.

“Universos Compartidos” se presenta en uno de los espacios más importantes de la escena madrileña: el Centro Cultural La Vaguada. La muestra es considerada una de las más ambiciosas del colectivo, tanto por la calidad de las obras como por la dimensión del proyecto museográfico, que incluye una sección iluminada con luz negra para potenciar los efectos visuales de las piezas.

“En el camino que llevo aquí tengo ya cuatro años empezando a meter exposiciones en museos, en galerías, ahora también en centros culturales y con el gobierno de Madrid”, cuenta Santoscoy. “En ‘Universos Compartidos’ hay más de 50 obras entre los cinco artistas, y es un espacio considerado de los mejores en Madrid, ya que es de los más grandes para exhibir. Esta serie, en mi caso, está conformada por ocho obras que traje de México, de 190x190, que son las que presento. Son pertenecientes a la serie ‘Algoritmos del caos’, que expuse también en el Centro de América y ahora están aquí. También presento otra serie que hice con el maestro Jesús Alcolea, quien es el cerebro de esta fusión a cuatro manos, donde cada quien hizo su interpretación junto con él”.

Para Juan Carlos Santoscoy, esta exposición representa un punto de madurez en su carrera artística. Desde hace cuatro años ha consolidado su presencia en museos y galerías de Europa, y su incorporación al colectivo NuKleo5 marca el inicio de una proyección internacional más amplia. El grupo ya prepara itinerancias en Berlín, Shanghái y Dubái, lo que coloca a este creador tapatío en una ruta global.

Integrantes del colectivo NuKleo5, autores de la muestra “Universos Compartidos”. CORTESÍA

Arte con raíz y mirada global

El artista, originario de Guadalajara, mantiene en su obra un vínculo constante con su tierra. Aunque reconoce los sacrificios de construir una carrera fuera del país, concibe cada pieza como una forma de llevar un fragmento de Jalisco al mundo. Su presencia en Madrid refleja la fuerza del arte contemporáneo mexicano y la perseverancia de un creador que ha forjado su trayectoria con disciplina y una visión estética sólida.

Este proceso será documentado en un próximo proyecto cinematográfico dirigido por Pablo Márquez Cervantes, donde se narrará su camino y su empeño por representar con orgullo a Jalisco en el ámbito internacional.

“Me siento con más madurez, con más realidad. Disfruto y aprecio mucho mi tierra; me gusta mucho pintarla. Pero entendí que hay que hacer sacrificios”, reflexiona Santoscoy. “El artista hoy en día no puede esperar que le toquen la puerta y le paguen todo. También hay que saber marketing, redes sociales, relaciones públicas, proyectar una imagen y comunicar bien. Son muchos factores que el artista actual debe dominar, porque si no, muere en el intento. Veo muchos colegas talentosos en sus espacios, y se vale; cada quien pelea sus batallas. En mi caso, decidí tener una carrera larga, con muchos sacrificios, pero que hoy ya empieza a dar frutos. He aprendido que el arte es una carrera, una inversión. Estoy en un momento muy importante de mi carrera, con coleccionistas relevantes, y a partir de ahí vuelvo a reinvertir en mis estancias y en mis proyectos”.

“He contado con el apoyo de amigos, patrocinadores y gente que me ha cobijado aquí, empresarios y personas del gobierno de Madrid. Además, hace tres semanas entregué los premios de Influencia Hispana en Francia, con corazones que hice en Tonalá llenos de color y sabor de mi tierra. Los entregué por segundo año consecutivo a celebridades de habla hispana, especialmente de Madrid. Ya formo parte de este movimiento y soy el escultor oficial de los Premios de Influencia Hispana. Estoy en la lucha por llevarlos a Guadalajara en 2027. Es una labor grande, siempre pensando en mi tierra, que es Guadalajara. Guadalajara es compacta, difícil, con sus círculos cerrados y su zona de confort, pero me siento contento de representar a mi ciudad y a mi tierra”.

“Universos Compartidos” es, en ese sentido, más que una exposición: es un testimonio de colaboración, intercambio y diálogo entre culturas, donde un artista mexicano logra expandir su universo creativo y compartirlo con el mundo desde el corazón de Europa.