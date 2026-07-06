Pocas artistas han conseguido que su obra trascienda los museos para instalarse en la memoria colectiva del mundo como lo hizo Frida Kahlo. Su rostro habita murales, libros, documentales, pasarelas de moda, campañas publicitarias y redes sociales; sus cuadros baten récords en las subastas internacionales y la Casa Azul, donde nació y murió, recibe cada año a cientos de miles de visitantes. Ninguna otra pintora latinoamericana ha alcanzado una presencia semejante. Su nombre dejó de pertenecer a la historia del arte para convertirse en un símbolo universal de identidad, resistencia y libertad.

Paradójicamente, Frida nunca buscó construir un mito. Su pintura nació de una necesidad mucho más íntima. Pintaba para entender el cuerpo que le dolía, las pérdidas que la acompañaban, los amores que la desbordaban y las contradicciones de una vida marcada por la enfermedad. Cada lienzo fue una conversación consigo misma. Cada autorretrato, una manera de seguir existiendo cuando el dolor parecía ocuparlo todo.

El próximo 13 de julio se cumplen 72 años de su fallecimiento en Coyoacán. Más que recordar la fecha de su muerte, la efeméride ofrece la oportunidad de volver a una artista cuya obra continúa dialogando con nuevas generaciones.

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul de Coyoacán. Aunque durante buena parte de su vida afirmó haber nacido en 1910 para identificarse simbólicamente con el inicio de la Revolución Mexicana, los registros oficiales confirman que llegó al mundo tres años antes. Aquella decisión revela uno de los rasgos que la acompañarían siempre: entendía la identidad como una construcción tan artística como biográfica.

Su padre, Guillermo Kahlo, fotógrafo de origen alemán, influyó en su sensibilidad visual desde muy pequeña. Su madre, Matilde Calderón, representaba el vínculo con las raíces indígenas y españolas que más tarde aparecerían de forma constante en su manera de vestir y de entender la cultura mexicana. La enfermedad apareció muy pronto. A los seis años contrajo poliomielitis, lo que dejó secuelas permanentes en una de sus piernas. Durante meses permaneció aislada de otros niños. Aquella infancia marcada por la recuperación fortaleció una imaginación que después encontraría salida en la pintura.

En un principio no pensaba dedicarse al arte. Ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria con la intención de estudiar Medicina, una decisión poco común para una joven mexicana de la década de 1920. Su curiosidad científica permanecería siempre presente y explicaría el interés casi anatómico con el que observó su propio cuerpo durante toda su producción artística. El acontecimiento que transformó por completo su vida ocurrió el 17 de septiembre de 1925. El autobús en el que viajaba fue embestido por un tranvía. Una barra metálica atravesó su pelvis y las lesiones fueron devastadoras: fracturas en la columna, costillas, clavícula, pelvis y pierna derecha. Los médicos dudaban que sobreviviera.

Comenzó entonces un largo recorrido por hospitales, operaciones y corsés ortopédicos que nunca terminaría del todo. Se calcula que fue sometida a más de treinta intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida. Fue precisamente durante la recuperación cuando apareció la pintura. Su familia adaptó un caballete para que pudiera trabajar desde la cama y colocó un espejo sobre el dosel. Frente a ese espejo empezó a observarse durante horas.

De ahí surgiría una de las frases que mejor sintetizan toda su obra: “Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco”.

Mientras otros artistas buscaban paisajes o escenas históricas, Frida encontró un universo entero en su propio rostro. Sus autorretratos nunca fueron ejercicios de vanidad. Funcionaban como diarios donde registraba el sufrimiento físico, la identidad femenina, el deseo, la maternidad frustrada y la relación entre el cuerpo y la naturaleza. Aunque André Breton la incluyó dentro del surrealismo, Frida rechazó siempre esa clasificación. “No pinto sueños. Pinto mi propia realidad”, respondió.

Su realidad estaba formada por corsés, cicatrices, hospitales, sangre, monos, perros, colibríes, venados, raíces, volcanes y corazones abiertos. Cada símbolo respondía a una experiencia concreta. Su pintura nunca buscó escapar del mundo; intentó comprenderlo desde la experiencia personal.

La actriz veracruzana Salma Hayek, llevó a la pantalla grande la vida de la mítica pintora. AP

La relación con Diego Rivera

En 1929 contrajo matrimonio con Diego Rivera. Ella tenía 22 años; él, 42. La diferencia de edad y de personalidad dio origen a una de las relaciones más intensas de la historia del arte mexicano. Rivera admiró desde el principio el talento de Frida y fue uno de los primeros en reconocer que su pintura poseía una voz propia, independiente incluso del enorme prestigio que él ya había alcanzado como muralista.

La relación estuvo marcada por separaciones, reconciliaciones e infidelidades de ambos. Diego sostuvo romances con distintas mujeres, incluida Cristina Kahlo, hermana de Frida. Ella también mantuvo relaciones con hombres y mujeres, entre ellos el fotógrafo Nickolas Muray, el revolucionario León Trotsky y varias artistas e intelectuales.

Aun así, ambos continuaron gravitando alrededor del otro hasta el final de sus vidas. Se divorciaron en 1939 y volvieron a casarse apenas un año después.

Otra herida permanente fue la imposibilidad de convertirse en madre. Las lesiones provocadas por el accidente hicieron imposible llevar un embarazo a término. Esa experiencia quedó plasmada en cuadros como “Henry Ford Hospital”, donde representa uno de sus abortos espontáneos, o “Mi nacimiento”, una de las obras más perturbadoras del arte mexicano, donde vida y muerte parecen confundirse. Frida tampoco separaba la pintura de la vida cotidiana. Vestía trajes tehuanos porque encontraba en ellos una afirmación de la identidad mexicana y, al mismo tiempo, una forma de ocultar las secuelas físicas que le dejó la poliomielitis. Las flores en el cabello, las joyas indígenas y los rebozos terminaron convirtiéndose en una prolongación de su propio lenguaje artístico.

Quienes la conocieron recordaban una personalidad llena de contrastes. Podía sostener largas conversaciones cargadas de humor negro y, al mismo tiempo, atravesar periodos de profunda depresión provocados por el dolor físico. Esa dualidad terminó convirtiéndose en el corazón de su pintura: una obra donde la belleza nunca aparece desligada de la fragilidad humana.

Su legado también tocó el cine

“Frida, naturaleza viva” (1983), dirigida por Paul Leduc y protagonizada por Ofelia Medina.

“Frida” (2002), dirigida por Julie Taymor, con Salma Hayek en el papel principal. Ganó dos premios Oscar.

“The Life and Times of Frida Kahlo” (2005), documental que explora su trayectoria artística y política.

“Becoming Frida Kahlo” (2023), serie documental que reconstruye sus primeros años.

La creativa que rompió todos los récords

Durante décadas, la obra de Frida Kahlo fue apreciada principalmente por historiadores del arte y coleccionistas especializados. Sin embargo, el siglo XXI transformó por completo su presencia en el mercado internacional.

El momento más significativo ocurrió en noviembre de 2025, cuando “El sueño (la cama)”, una pintura realizada hacia 1940, fue vendida por 54.7 millones de dólares durante una subasta organizada por Sotheby’s. La obra muestra a Frida dormida bajo un dosel mientras un esqueleto, envuelto con cartuchos de dinamita, permanece suspendido sobre la cama como una metáfora permanente de la muerte.

Con esa venta, Kahlo rompió el récord histórico para una obra realizada por una mujer y superó la marca anterior, establecida por Georgia O'Keeffe. Además, desplazó su propio récord, que desde 2021 pertenecía al autorretrato “Diego y yo”, vendido por 34.9 millones de dólares.

La historia de “El sueño (la cama)” también ilustra el crecimiento extraordinario del reconocimiento hacia la artista. Cuando fue subastada en 1980 alcanzó apenas 51 mil dólares. Cuarenta y cinco años después multiplicó su valor más de mil veces.

Otras obras también han registrado cifras extraordinarias. “Dos desnudos en un bosque” superó los ocho millones de dólares, mientras distintos autorretratos han alcanzado cifras superiores a los tres y cinco millones en ventas organizadas por Sotheby’s y Christie’s.

Más allá del aspecto económico, esos récords reflejan el lugar que hoy ocupa Frida Kahlo dentro del arte universal.

Momentos clave en su camino creativo

1926. Durante la recuperación del accidente realiza sus primeros autorretratos.

Durante la recuperación del accidente realiza sus primeros autorretratos. 1928. Presenta sus pinturas a Diego Rivera, quien reconoce públicamente su trabajo y la anima a continuar.

Presenta sus pinturas a Diego Rivera, quien reconoce públicamente su trabajo y la anima a continuar. 1930. Viaja por primera vez a Estados Unidos acompañando a Rivera durante diversos encargos muralísticos.

Viaja por primera vez a Estados Unidos acompañando a Rivera durante diversos encargos muralísticos. 1938. El galerista Julien Levy organiza en Nueva York la primera exposición individual de Frida.

El galerista Julien Levy organiza en Nueva York la primera exposición individual de Frida. 1939. El Museo del Louvre adquiere “El marco”, convirtiéndose en la primera obra de un artista mexicano del siglo XX incorporada a su colección.

El Museo del Louvre adquiere “El marco”, convirtiéndose en la primera obra de un artista mexicano del siglo XX incorporada a su colección. 1939. Concluye “Las dos Fridas”.

Concluye “Las dos Fridas”. 1943. Es invitada como profesora de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura.

Es invitada como profesora de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura. 1946. Recibe el Premio Nacional de Pintura por “Moisés”, uno de los pocos reconocimientos oficiales que obtuvo en vida.

Recibe el Premio Nacional de Pintura por “Moisés”, uno de los pocos reconocimientos oficiales que obtuvo en vida. 1953. Celebra su primera exposición individual en México. Los médicos le habían prohibido levantarse de la cama, pero pidió ser trasladada en ambulancia hasta la galería.

Celebra su primera exposición individual en México. Los médicos le habían prohibido levantarse de la cama, pero pidió ser trasladada en ambulancia hasta la galería. 1954. Finaliza “Viva la vida”, considerada su última pintura terminada. Fallece el 13 de julio.

Su impacto en el arte nacional

Aunque Frida Kahlo realizó alrededor de 150 pinturas a lo largo de su vida, apenas unas 55 son autorretratos. La cifra confirma hasta qué punto utilizó su propio cuerpo como territorio artístico. Sin embargo, cada obra responde a un momento distinto de su existencia y construye un lenguaje profundamente personal.

Entre las más representativas se encuentra “Las dos Fridas” (1939), pintada poco después de su divorcio con Diego Rivera. Dos versiones de sí misma aparecen sentadas una junto a la otra: una vestida con un traje europeo y otra con atuendo tehuano. Ambas permanecen unidas por una arteria visible que conecta sus corazones. La pintura suele interpretarse como una reflexión sobre la identidad, el desamor y la convivencia entre sus distintas raíces culturales.

En “La columna rota” (1944), Frida aparece con el torso abierto y una columna jónica fracturada en lugar de columna vertebral. Decenas de clavos atraviesan su cuerpo mientras un corsé ortopédico sostiene su figura. Es una de las representaciones más contundentes del dolor físico en la historia del arte.

“Henry Ford Hospital” (1932) retrata el aborto espontáneo que sufrió en Detroit. Sobre una cama de hospital flotan distintos objetos unidos a su cuerpo mediante cordones umbilicales: un feto, una pelvis, una flor y diversos instrumentos médicos. La escena rompe con cualquier idealización de la maternidad para mostrar el duelo desde una perspectiva profundamente íntima.

También destacan “Autorretrato con collar de espinas y colibrí”, “El venado herido”, “Árbol de la esperanza, mantente firme”, “Diego en mi pensamiento”, “Unos cuantos piquetitos”, “Mi nacimiento” y “Viva la vida”, esta última terminada apenas unos días antes de morir. En ella, unas sandías abiertas llevan escrita una frase sencilla que terminó convirtiéndose en despedida: “Viva la vida”.

CT