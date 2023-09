El próximo miércoles 27 de septiembre en punto de las 19:30 horas será la inauguración de la exposición fotográfica de Alejandra Sierra, “Documentando instantes”, la cual permanecerá abierta al público aproximadamente tres meses en el Archivo General del municipio de Zapopan. Este proyecto es una retrospectiva del quehacer artístico de la fotógrafa.

“La exposición es en general sobre mi obra y mi visión del mundo. Van a poder encontrar imágenes de paisajes, de animales, de Zapopan, de una serie que le llamo ‘Tiny People’ que son paisajes donde la gente se ve muy chiquita”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Explica la fotógrafa que ella comenzó de manera profesional en este arte desde el año 2012, “ya llevo 11 años en esto. Estudié Relaciones Internacionales en el ITESO y cuando acabé, dije, ‘qué bonito estuvo, muchas gracias, pero lo mío es la foto’. Así que empecé a tomar cursos en el CAAV, en Nueva York y en Los Ángeles”. Aunque desde siempre supo que lo suyo sería la fotografía, decidió estudiar la anterior carrera motivada por su familia.

Arrancó su vida laboral con una socia en el 2012 durante un par de años y después cada una tomó su camino. Alejandra también trabajó en Estados Unidos y cuando regresó no ha parado, creando proyecto como éste que ahora estará a la vista de la audiencia.

Señala que en un inicio la muestra solo se iba a tratar de las imágenes de Zapopan, pero luego se decidió que la exposición fuera más amplia. La elección de las fotografías que en total estarán expuestas alrededor de 40, fue una decisión de la propia Alejandra, basándose en las que más le gustaban, las que las personas le compraban mucho y las que habían ganado premios, luego la gente del Archivo Municipal de Zapopan se encargó de hacer la curaduría final.

Las fotografías estarán divididas por secciones, como las de ‘Tiny People’, las de paisajes, las de mares, las de Zapopan y las de acercamiento de animales. Señala Alejandra que su pasión por la imagen es muy intuitiva, así que capta los momentos que ella considera ideales, “como que es la inspiración que me nace en ese momento. En ‘Tiny People’ que es una serie más constante, sí busco el momento oportuno, es tal cual encontrarlo, veo un paisaje lindo y me espero hasta que pase la cantidad de gente (que considera necesaria) y hasta que yo esté en la distancia perfecta”.

También comparte que cuando participa en algún proyecto, salen imágenes espontáneas que también abonan en su trayectoria, por lo que siempre está muy receptiva, “los mares, por ejemplo, me dan toda la paz y la calma, y eso me gusta transmitirlo para que alguien lo traslade a su sala o yo lo tenga en mi cuarto”. Resalta que le interesa que quien compre su obra, al verla genere sentimientos y emociones. “No es como que tenga un proceso técnico, sino que la inspiración me fluya trabajando”. Espera Alejandra que el público disfrute de este proyecto al que le ha puesto dedicación y empeño, pues ha trabajado en él desde hace poco más de seis meses.

