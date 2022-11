Con el inicio del festival gastronómico Sabores, de Yucatán, diversos talentos culinarios se han sumado a la celebración para compartir lo mejor de sus recetas y cómo éstas resaltan a la tradición del pueblo maya, pero también apuestan por la innovación con sabores vanguardistas, para que en el platillo conviva el pasado, el presente y el futuro.

Mediante la iniciativa del "Pasaporte Gastronómico" que Yucatán ha ofertado a sus visitantes en el marco de su festival gastronómico, tanto los yucatecos y los turistas han llevado a sus paladares a diversas experiencias que no solo presentan a ya conocidos ingredientes y recetas, sino también dan paso a nuevas fusiones y creatividades para mezclar sabores que se pensarían imposibles.

Los participantes del festival que han optado por sumarse de los circuitos para visitar a diferentes restaurantes, reciben un "Pasaporte Gastronómico" que les permite recibir una significativa degustación de uno de los platillos y/o recetas más emblemáticas de cada establecimiento, y así poco a poco ir recolectando los sellos que cada recinto brinda.

ESPECIAL

Siendo la primera edición del festival Sabores, los circuitos gastronómicos también viven su prueba piloto, causando hasta el momento no solo buena impresión a los turistas que pueden sumarse a las tres distintas rutas de este concepto: Circuito Calle 47, Circuito Calle 60 y Circuito Calle 55, todo por un costo de 490 pesos por persona y por circuito; esta dinámica concluirá hasta el domingo 13 de noviembre, de 19:00 a 22:00 horas.

Sabores únicos

Aleli Fernández Vicencio, chef del restaurante "Ramiro", ubicado en la calle 41 a su cruce con la esquina de la calle 60, en Mérida, se ha sumado al Circuito Calle 60, cautivando a los nuevos comensales que descubren que el menú de este lugar tiene su encanto al no tener un menú fijo, sino uno que cambia cada día, aprovechando el producto local y resaltando una esencia totalmente familiar con recetas de casa.

"Este evento se me hace increíble no solo para nosotros, sino para los restaurantes de todo Mérida, ayuda mucho porque nosotros estamos dando nuestro producto estrella, es una manera de invitar a la gente para que vengan a probar un poco más. Se me hizo espectacular esta idea, porque te damos a probar lo mejor que tenemos, y si te gusta, es para que regreses. El turismo está creciendo con eventos como éste", indica la chef Aleli Fernández, quien durante la primera noche del Circuito Calle 60 ofreció una degustación del taco estrella: de birria estilo tabasqueño, que es más especiada,

En el terreno dulce, un concepto que ha llamado fuertemente la atención de los turistas es de Las Rellenas de la 60, paletería que si bien destaca todo el año por sus peculiares sabores, para sumarse al festival gastronómico de Yucatán apostó por sorprender incluso a los propios yucatecos con tres nuevos sabores y fusiones: queso de bola más relleno de nutella o cajeta, zapote negro más naranja, y mamey más chocolate mexicano, al que particularmente se le busca dar mayor difusión local y nacional, explicó el colaborador Adán Chable.

"El zapote negro o 'tauch', que es una fruta típica de la región y es desconocida por un gran número de la población yucateca. El otro sabor es el queso de bola con relleno de nutella, que si bien el queso de bola no es un producto elaborado en su principio en Yucatán, sí es algo que los yucatecos hemos hecho parte de nosotros y nuestra gastronomía, por eso lo enmarcamos en este tipo de sabores".

Respecto a cómo esta iniciativa del "Pasaporte Gastronómico", Adán Chable explica "es una dinámica muy interesante, siento que el tener el pasaporte e ir por los sellos, creo que despierta a nuestro niño interno, como si fuera parte de un juego, nos emociona. También el ver el recorrido, pensar por dónde iremos, qué lugares vamos a visitar, llegar y descubrir espacios y sus sorpresas".

JL