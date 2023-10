Yamile Méndez, promesa dancística

Las expresiones artísticas en Jalisco han motivado a que jóvenes promesas se abran paso en áreas como la danza. Ese es el caso de la joven de 18 años Yamile Méndez, alumna de DanzaAM Estudio (Justo Sierra 2072, Ladrón de Guevara), quien recientemente obtuvo medalla de plata en la Categoría IV (la de mayor rango) del VIII Certamen Internacional de Escuelas de Ballet en Lima, Perú.

Además de este reconocimiento, Yamile también obtuvo una beca para estudiar un año en Florencia Italia, en la Academia Internazionale Coreutica, y otra para Miami International Ballet Competition, además del pase a la semifinal del Youth Grand Prix México 2024, certamen reconocido por brindar las mejores oportunidades a jóvenes bailarines promesas de México, Latinoamérica y El Caribe. Éste se desarrollará en Córdoba, Veracruz.

En esta edición 2023, Yamile enfrentó a más de 100 bailarines de diversas escuelas de Perú, Chile, Colombia, Ecuador y México, ante un jurado compuesto por reconocidos representantes de este arte a nivel internacional y local.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Yamile y su maestra Ana Montserrat Martínez, quien además es directora de DanzaAM Estudio.

“Me preparé durante seis meses para llegar con todo, con la técnica y el nivel para lograr ganar un lugar”. Yamile compitió con tres coreografías, dos de repertorio de ballet clásico, por ejemplo, una de Gamzatti de Ballet “La Bayadera”, así como “El despertar de Flora”, más una variación libre hecha por su profesora Ana Montserrat con la música de “Perfume de gardenias”. Y también en grupo presentó “Zandunga” de Ana Montserrat Martínez; “New York, New York” también de Martínez en colaboración con Arturo Alcalá, así como “Xochiquetzalli” del coreógrafo Jorge Becerra.

“Yo fui de las que en mis tres solos destaqué con la técnica y la interpretación ganando el segundo lugar donde me otorgaron estas tres becas”. Yamile empezó en la danza desde los nueve años de edad. “Desde pequeña me gustó. Y cuando tuve mi primera competencia no pasó nada, pero me gustó mucho la experiencia, así que no me puse triste por no pasar nada, sino que yo quería tener esa satisfacción de ser ganadora y obtener becas, y por fin se cumplió mi sueño en este certamen internacional. Me gusta ver cómo voy avanzando en esto de la danza y cómo es que voy aprendiendo más cosas”.

La danza, para Yamile, es su vida: “Es mi día a día, mi estilo de vida desde que me levanto hasta que me acuesto, porque al bailar me gusta transmitirle a las personas esa felicidad, tranquilidad o delicadeza, lo que tenga que hacer en esa determinada coreografía, porque me siento libre y me gusta mucho que los demás aplaudan... Reitero, para mí, la danza significa todo”.

En su entorno familiar, recuerda que su abuela estuvo participando en teatro y danza folclórica, así como ballet, mientras que su mamá también practicó danza folclórica. Yamile se especializa en el ballet clásico, neoclásico y contemporáneo. Ahora mismo busca poder ejecutar sus becas, pero para ello necesita apoyos y patrocinios para poder solventar vuelos, hospedaje y comidas.

Yamile Méndez. La bailarina demuestra sus habilidades en la danza. CORTESÍA

En contexto del certamen

El Certamen Internacional de Escuelas de Ballet es un concurso bianual que realiza la Escuela Nacional Superior de Ballet de Perú, y está dirigido a estudiantes nacionales y extranjeros. Este concurso tiene como propósito elevar el nivel académico de la danza en Latinoamérica, así como el desarrollo para la creación coreográfica y representa un espacio de encuentro para el intercambio cultural, artístico y vivencial.

“Para poder ingresar al Certamen Internacional de Escuelas de Ballet de Perú es sólo por invitación, no hay una convocatoria que salga como tal. Esta participación la obtuvimos gracias al desempeño en concursos y festivales durante 2021 y 2022, es por eso que llegamos al certamen, por el alto nivel técnico y artístico de nuestros alumnos”, expresa Ana Montserrat, directora de DanzaAM Estudio, quien recuerda además que fueron las únicas mexicanas que participaron, “fue un grupo de seis alumnas, tres iban como solistas y tres en grupo”.

El Certamen Internacional de Escuelas de Ballet llegó a su octava edición, pero previamente estuvo en pausa por la pandemia. “Directamente lo organiza el gobierno peruano y tiene gran relevancia porque sólo puedes ingresar por invitación y porque van los mejores artistas estudiantes más destacados de toda Latinoamérica”.

Yamile Méndez posa con su medalla de plata. CORTESÍA

¿Quién es Yamile Méndez?

La joven de 18 años es una promesa en el ballet clásico y es actual imagen del programa de alto rendimiento de DanzaAM Estudio debido a su destacado desempeño como solista. Ha tenido participaciones destacadas y ha sido ganadora de diversos títulos en competencias como Developpe y Attitude (2016, 2017, 2018, 2019, 2023), Grand Prix Luisa Díaz (2019), Ballet Festival de Guadalajara (2021, 2022), Tammle (2022), Beca para encuentro 540 Puebla Tonatiuh Gómez, UBC Miami (2023) , Beca Miami City Ballet, Beca Bolshoy Ballet Academy Acceptance, Beca New York Proyect, Beca Escuela de ballet África Guzmán, y recientemente en julio pasado en el XV Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil 2023 quedando como finalista en categoría E.

Ana Montserrat Martínez, directora de DanzaAM Estudio. CORTESÍA

Un proyecto de gran relevancia

DanzaAM Estudio es una escuela de gran nivel; como academia tiene tres años en funciones; sin embargo, como proyecto ya tiene 13 años, recuerda Ana Montserrat.

“El proyecto surgió como una compañía amateur en Ciudad de México hace 13 años y lo que siempre buscó DanzaAM desde sus inicios fue poder catapultar a los jóvenes talentos a nivel nacional e internacional porque somos un semillero que busca darles una formación integral y profesional, así que ahora es una compañía más un estudio de danza que se dedica a la formación como tal”.

De hecho, recuerda que ya tienen una fundación para poder seguir impulsando a los estudiantes. “La escuela se ha distinguido durante todo este tiempo por poder llevar a sus alumnos a lograr sus metas en un corto tiempo, tenemos estudiantes que actualmente están en las mejores escuelas y compañías a nivel nacional e internacional. Hemos dado muy buenos resultados para nuestro país”.

DanzaAM Estudio tiene dos programas: el de formación preprofesional que es donde se capta al talento y donde acuden los jóvenes al turno vespertino para practicar cuatro horas diarias. Y también está el programa profesional, el cual es de alto rendimiento donde los estudiantes acuden de lunes a sábado de seis a ocho horas diarias, “cuentan con clases de danza clásica, danza contemporánea, jazz, repertorio, acondicionamiento físico, pilates, barra al piso, danza española, teatro y flexibilidad”. Además de todo esto, se cuenta con asesoría psicológica, fisioterapia y nutrición.