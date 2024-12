Yalitza Aparicio impulsa la preservación de las lenguas indígenas en la FIL

Al cierre del sexto día de la FIL, el Auditorio Juan Rulfo se llenó para escuchar el conversatorio “Lo que nos hace humanos: una charla con Yalitza Aparicio”. Organizado por la Unesco y la Secretaría de Cultura de Querétaro, el evento giró en torno al libro “Lo que nos hace humanos”, de Victor Dias de Oliveira Santos, una obra que celebra la diversidad lingüística y alerta sobre la alarmante desaparición de las lenguas indígenas.

Desde 2019, Yalitza Aparicio es embajadora de buena voluntad para los pueblos indígenas en la Unesco. Durante el conversatorio, la actriz reflexionó sobre su transición de observadora a agente de cambio. “Antes sólo veía y exigía. Ahora entiendo lo complejo que es llegar a este punto”.

Acentuó la importancia de materiales pedagógicos como este libro, afirmando que su impacto puede ser enorme si se reproduce en las 68 lenguas indígenas y sus variantes en México. “Si tuviéramos más libros como este en cada lengua, las historias serían diferentes. Es un material que ayuda a los maestros y, lo más importante, permite que los niños que antes veían sus lenguas como algo ajeno puedan sentirse identificados”.

Ante la pregunta sobre cómo involucrar a las industrias culturales y editoriales en la preservación de las lenguas indígenas, fue clara: no hay una guía única. “Esto lo estamos aprendiendo poco a poco”.

La actriz insistió en que el apoyo de la sociedad es fundamental. “Muchos proyectos que incluyen lenguas indígenas no son tan visibles porque no cuentan con grandes presupuestos ni campañas de promoción. Es un sistema complejo: si las productoras no recuperan su inversión, no pueden seguir creando”.

Agradeció a la FIL y a la Universidad de Guadalajara por su apoyo en la promoción de la diversidad cultural y destacó que esta es la primera vez que un texto de este tipo se traduce al hñäñho, lengua indígena mexicana.