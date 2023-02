Yael Weiss: La literatura es necesaria en épocas problemáticas

Como parte de las figuras literarias que intervendrán en las sesiones de talleres que conforman el programa de Guadalajara, Capital Mundial del Libro (GCML), se encuentra la escritora mexicana Yael Weiss (Ciudad de México, 1977), quien ofrecerá una charla este jueves 2 de febrero, para aquellos alumnos seleccionados dentro del curso que, destinado a los géneros narrativos breves, coordina la autora jalisciense Cecilia Eudave.

En palabras de Weiss, sostendrá “una conversación” con los talleristas, de modo que pueda “decirles algo” acerca de sus métodos de trabajo; “se trata de compartir un poco, de escritor a escritor, experiencia en escribir. Cuando uno comienza, tiene muchas dudas y está muy solo, y la escritura, que se aprende poco a poco, tiene algo de colectivo, necesita de cómplices, gente con la cual compartir las ideas, que te lean y den su opinión, y ayuden a rescribirlos; dialogar con autores de mayor experiencia para ver cómo hacen ellos”.

En este contexto, por supuesto, “no hay reglas”, nos dice la narradora, “pero muchos escritores notamos que nos necesitamos unos a otros. Entonces, alguien que comienza a escribir, no tiene relaciones con otros autores ni herramientas, y esto es una manera involucrar a los que empiezan con otros escritores para que puedan crecer a través de la experiencia de otros. Lo que sé, hasta aquí, es que me preguntarán sobre mi trabajo, y técnicas de escritura”.

Proceso propio

Con todo, la historia de la propia Yael Weiss revela que –como muchos– se formó en talleres, “pero me tardé demasiado tiempo en saber que existían. También empecé en mi esquinita, en solitario, y mi interlocución era con otros libros y no con otros escritores. Creía que uno trabajaba en solitario y entregaba la obra que, como tal, se publicaba. Error. Mi primera experiencia en edición me mostró que el editor tiene algo qué decir, que hay que pulir y ayudar a que llegue un libro al público”.

Así las cosas, la escritora supo “muy tarde” que no provenía “de un medio de gente que escribe; luego tuve una beca de Jóvenes Creadores y en esos encuentros fue la primera vez que me enfrenté con la crítica entre pares. Fue muy duro, pero muy ilustrativo; y a partir de ahí trabajé con gente que me leía y que yo leía. Y eso, creo, es una clave para llegar a escribir, y estar más seguro de lo que se está haciendo. Y sigo viviendo este proceso”.

Vinculado con lo anterior, detalla Weiss que “el mito de que el escritor está solo en su área de trabajo, es solamente parte de la verdad; porque es así, aunque por otra parte se confronta, trabaja y mejora lo propio gracias a los maestros, los pares y los editores”.

Esfuerzos y aciertos

Asimismo, hay esfuerzos que congregan a grupos de escritores que se conocen y ayudan en sus propias carreras, comenta la narradora, “existe Bogotá 39, que reúne a jóvenes autores; la FIL de Guadalajara ha hecho programas similares con sus ‘Secretos mejor guardados’ de la Literatura Latinoamericana; y convocan a los jóvenes y les ayudan mucho a crecer, mejorar y formar una generación que comparte ideas, intenciones y voluntades”.

Y esta suerte de “generación” o no, más bien corresponde a un grupo de autores que pueden compartir la edad o una trayectoria que despunta a nivel internacional; eso hablaría de que la literatura actual de México tiene buena salud, aunque –indica Weiss– “es paradójico también, porque cuando las cosas van mal, en la literatura van bien. Y eso nos habla de lo necesaria que es la literatura en épocas problemáticas, cuando hay crisis; entonces surge las mejores obras, algo sorprendente, y creo que estamos en una etapa crítica, un momento de enorme violencia en el país, y no me extraña que la literatura esté sana”.

Ahora, ante este panorama, la escritora tiene claro que si algo no responde, “son los lectores” y, por ello, esfuerzos como los de GCML en su programa de actividades, ponen el dedo en la llaga, “y están haciendo un gran trabajo, justo ahí donde hace falta, acercan a los autores a potenciales lectores y nuevos escritores. Eso me parece un gran acierto”.

YAEL WEISS (Ciudad de México, 1977)

Escritora, editora y traductora mexicana. Estudió química en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En Francia obtiene el título de Licenciada y Maestra en Letras Modernas por la Universidad Paris-IV-Sorbonne y un diplomado en Estudios Avanzados (DEA) en Letras Francesas con especialidad en Poesía Francesa Contemporánea, en la Universidad de Paris x, Nanterre. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

Ha colaborado en las revistas nacionales Textofilia, Número 0, La Gaceta y Flash; en la editorial Almadía y en las revistas francesas Jointure y Rehauts. Actualmente es editora digital de la Revista de la Universidad de México y conductora en TV UNAM. Entre sus obras destacan ‘Cahier de violence’ (Et What, 2010), ‘Constelación de poetas francófonas de cinco continentes: Diez siglos’ (2010), ‘Hematoma’ (Elefanta Editorial, 2019), ‘Las cicadas’ (UANL, 2021).

FS