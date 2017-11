Xavier Velasco, un quinceañero con nueva casa

Como en casa. Así se siente el escritor Xavier Velasco ahora que comienza una nueva aventura con la editorial Océano. El autor de “Diablo Guardián” está celebrando 15 años de escritura y por tal motivo la compañía ha reeditado su biblioteca.

“Normalmente yo no pienso en los libros que ya publiqué, pienso solamente en lo que estoy escribiendo; sin embargo, cada que tengo una presentación, tengo la oportunidad de hablar con los lectores y para ellos es que me interesa que los libros estén disponibles”, esta es una de las razones por las que aceptó el cambio de hogar, cuenta en entrevista.

“Es tener un nuevo aire, es llegar con gente que se lanza en cero para apostar por tu catálogo, y yo quería eso, quería una nueva apuesta, juntar todo en un solo concepto, trabajé con gente extremadamente profesional, el resultado me tiene muy contento”.

Para Xavier estos 15 años de escritura han sido muy felices. “Lo que uno sueña toda la vida es dedicarse a nada más que escribir, claro que lo que es una fechoría y una diversión, se va volviendo en una responsabilidad, vives y dependes de eso, pero es una apuesta redoblada, uno siempre quisiera apostar por uno mismo pero no siempre te lo permite la vida, tienes que trabajar. De 15 años para acá, mi trabajo alimenticio ha sido la escritura, pero sé que esto significa seguir peleando, sacar esta biblioteca es luchar porque mi trabajo no muera tan pronto y para que llegue a otros lectores”.

Lo que no le gustaría repetir a Xavier, de cumplir 15 años más de escritura, serían sus momentos de duda y holganza, “porque siento que puede haber publicado más, ser más trabajador, no sé si esto sea cierto o no, pero espero que de aquí a 15 años haya escrito más que esto”.

Y las sorpresas continúan, en febrero, Xavier publicará con Océano un libro de cartas que se llama “Entrega insensata”, cartas que hace para diferentes personajes, son 25 en total. Y luego de tomarse unas vacaciones e irse de luna de miel, ahora ya está más que listo para seguir con una novela que está en proceso, de la cual ya lleva 100 páginas; sin embargo, se reserva los detalles sobre el tema que tratará para más adelante.

DEL PAPEL A LA PANTALLA

Lista la serie de TV, “Diablo Guardián”

Xavier está emocionado con el lanzamiento de la serie “Diablo Guardián”, la cual retoma la historia precisamente de su libro que publicó en 2003. La serie ya se filmó, es protagonizada por Paulina Gaitán, pero aún está definiéndose a través de qué plataforma se va a transmitir. En un inicio sería por Blim, pero han cambiado los planes. Xavier tiene un pequeño papel en la trama como editor.

“Yo tengo un par de participaciones, lo pedí como una cosa personal, me gusta actuar, no soy un actor profesional, ni pretendo serlo, pero sí me gustaría salir en la serie. Con mi personaje de editor me ensañé con el escritor, de eso se trataba”, agrega.

La serie fue producida por Francisco González Compeán y Pepe Nacif.