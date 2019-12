Wilmer Urrelo: “La obsesión por escribir y sobre todo por leer”

Wilmer Urrelo es un escritor boliviano que se considera como “un escritor profesional, de esos que trabajan con un horario definido, que respeta los sábados y los domingos, y los feriados”. Que le apasiona mucho el mundo las letras tanto que lo toma como uno de los valores importantes de su vida, “creo que la obsesión por escribir y sobre todo por leer ha sido o puede ser considerada un valor en mi vida por mi parte”.

Una de las ventajas que ve en “la juventud es un gran espacio, sobre todo porque tienes mucho tiempo, tiempo por delante y puedes dedicarte hacer muchas cosas a la vez, cosa que la gente mayor como yo ya no podemos hacer”.

Es la primera vez que visita la FIL, pero comenta que ha estado anteriormente por muchas partes de México. Lo maravilloso que ve en la FIL es “te encuentras con gente que no veas en años, y que probablemente no los vuelvas a ver por años. Pero digamos que son amistades que haces en las ferias, conoces a otros escritores y escritoras, puedes comprar libros que La Paz (Bolivia) no llegan habitualmente. Y eso, es una feria maravillosa y un gran lugar de encuentro”.

Nos platica también sobre su trabajo literario como una transformación, desde su primera novela hasta las posteriores, en cómo sus novelas lo hicieron redescubrir parte de su historia y de Bolivia, sin contar el misticismo y cultura que esta envuelve la historia y sus personajes, que se puede ver reflejado en su obra.